Sulík: Ak by Matovič odišiel, ako sa vyhráža, mali by sme menej kríz

Bratislava 9. mája (TASR) - Koaličná strana SaS viac nepodporí núdzový stav, na koaličnú radu predložila alternatívne riešenie. Odmieta tiež zvyšovanie daní, podobný návrh by vetovala. Predseda strany a vicepremiér Richard Sulík to uviedol v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo, v ktorej diskutoval s podpredsedom parlamentu Jurajom Blanárom (Smer-SD).



"Ak by Igor Matovič (OĽANO) naozaj odišiel, vláda by bola pokojnejšia, mali by sme menej kríz," povedal Sulík v súvislosti s otázkou o vyhrážkach ministra financií o odchode z vlády, ak sa mu nepodarí presadiť jeho návrhy pre rodiny. Tvrdí, že úvahu o 25-percentnej dani má priamo od Matoviča. Pokiaľ bude jeho navrhovaná pomoc rodinám založená na zvyšovaní daní, SaS ho nepodporí. "Nikdy nezahlasujeme za 25-percentnú daň," potvrdil aj Blanár.



Sulík sa vyhol odpovedi na otázku, či má SaS záujem o vstup odídenkyne zo strany Za ľudí Andrey Letanovskej. V súvislosti s porušením zákazu vychádzania zo strany predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu (SaS) Sulík zdôrazňuje potrebu primeraného trestu. Droba by mal podľa neho zaplatiť pokutu, nie odstúpiť z funkcie.



Kauza ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) je podľa Sulíka nafúknutá. Zopakoval, že jeho strana za ňou stojí. "Kolíková je neudržateľná," oponoval Blanár. Okrem aktuálnych podozrení poukázal aj na jej správanie pri smrti Milana Lučanského.



Blanár vidí riešenie súčasnej situácie vo vypísaní referenda a následných predčasných voľbách. "Budeme rešpektovať výsledky riadneho, platného referenda," povedal k téme Sulík.



Podpredseda parlamentu tiež odmietol, že by sa opäť uchádzal o post predsedu Žilinského samosprávneho kraja.