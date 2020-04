Sulík: Keď budeme robiť rozumné opatrenia, z krízy vyjdeme silnejší

Bratislava 10. apríla (TASR) – Súčasné obmedzenia a kríza spôsobená pandémiou nového koronavírusu môže byt pre slovenské firmy aj pre celú slovenskú ekonomiku šanca na zlepšenie konkurencieschopnosti. Vláda má možnosť prispieť k lepšiemu ekonomickému reštartu firiem rozumnými opatreniami, povedal pre TASR nový minister hospodárstva a podpredseda vlády pre ekonomiku Richard Sulík (SaS). Minister pripustil aj možnú vlnu bankrotov niektorých spoločností.



"Každá kríza je aj šanca," povedal Sulík. Súčasné obmedzenia vyplývajúce z pandémie sú podľa neho príležitosťou spraviť vo firmách poriadok, zamyslieť sa nad organizačnými zmenami, či zamyslieť sa nad tým, čo malo byť v minulosti vo firmách lepšie. "Ony vedia vyjsť z krízy posilnené," zdôraznil minister. Napriek tomu však pripustil, že aj na Slovensku môžeme očakávať vlnu bankrotov. "Je to prirodzený a automatický príznak každej krízy. Je dôležité, aby to nezasiahlo desiatky percent firiem, ale iba percentá firiem," dodal.



Aký bude po skončení opatrení vývoj ekonomiky, však podľa Sulíka nie je zatiaľ zrejmé. "Záleží na tom, ako sa vírus bude chovať," zdôraznil. Pokiaľ by šírenie pandémie pokračovalo aj o niekoľko mesiacov, bude po rýchlom prepade ekonomiky nasledovať iba pomalý návrat k výkonnosti našej ekonomiky, aká tu bola pred krízou. Štát však môže ekonomike pomôcť svojimi opatreniami. "Vieme výrazne zlepšiť podnikateľské prostredie. Hovorím, my vieme vyjsť z tejto krízy posilnení, keď budeme robiť rozumné opatrenia," myslí si minister .



Súčasná situácia by však nemala zásadnejšie zmeniť zameranie slovenskej ekonomiky. Posun k iným výrobám minister neočakáva, keďže veľké investície sa plánujú na niekoľko rokov a pandémia nového koronavírusu trvá príliš krátko na také zásadné zmeny. Minister hospodárstva v nasledujúcich rokoch neplánuje preferovať podporu niektorých, hoci aj perspektívnych sektorov. "Ja som za to, aby sme zlepšovali podnikateľské prostredia ako celok," zdôraznil. Záleží na trhu, ktorý sektor sa postupom času vyvinie lepšie alebo horšie.



Platí aj vyjadrenie Sulíka spred volieb, podľa ktorého chcel zrušiť poskytovanie investičných stimulov a obmedziť ich iba na výnimky. Zrušenie stimulov údajne konkurencieschopnosť Slovenska zásadne neovplyvní, pretože ich nedostávali všetci podnikatelia, ale iba niektorí. "Budú dostávať iné výhody najmä vo forme odbúrania regulácií, administratívy a finančnej záťaže," dodal Sulík