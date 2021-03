Sulík kritizuje nezaradenie odškodňovacieho zákona

Bratislava 17. marca (TASR) - Šéf SaS a vicepremiér Richard Sulík kritizuje nezaradenie takzvaného odškodňovacieho zákona v súvislosti s koronakrízou do programu vlády. Návrh pritom už prerokovala koaličná rada. Aj tento postup zaradil medzi dôvody, pre ktoré SaS nechce byť ďalej vo vláde pod vedením premiéra Igora Matoviča (OĽANO). Úrad vlády (ÚV) pre TASR uviedol, že Sulík mohol požiadať o doplnenie odškodňovacieho zákona do programu rokovania, no neurobil tak.



"Opäť raz nebol zaradený. Toto je tiež jeden z dôvodov, že byť v takejto vláde je pre nás problém. Lebo na jednej strane Igor Matovič zavrel reštaurácie už v polovici októbra, obišiel pri tom aj vládu a koaličnú radu a sľúbil, že sa postará o to odškodnenie. Keď som videl, že to nerobil, tak som predložil odškodňovací zákon," povedal Sulík. Vysvetlil, že ho na rokovanie koaličnej rady predkladal pravidelne a po jeho zamietnutí doň zapracovali pripomienky partnerov a skúšali to znova.



"Úrad vlády pripravuje návrh programu vlády. Keď je predkladaný materiál v rozpore s inými ministerstvami alebo nie je vypracovaný v súlade s pravidlami, tak ho úrad vlády do návrhu programu nepridá," vysvetlil proces úrad. Dodal, že členovia kabinetu dostávajú návrh v predstihu, vedia o ňom aj na ministerstvách a v úvode každého rokovania ho schvaľujú všetkými členmi vlády. Tí ho môžu podľa slov úradu na mieste upraviť, pridať či odstrániť body.



"Richard Sulík návrh programu schválil, žiaden bod na odškodňovanie podnikateľov nenavrhol pridať ani prerokovať," doplnil úrad vlády. Podotkol, že v stredu zaradili do programu dva Sulíkove body, ktoré v návrhu neboli, a aj ich prerokovali a schválili, no ani jeden z nich nebol odškodňovací zákon.