Sulík mal s Hegerom rozsiahly rozhovor, SaS trvá na svojom stanovisku

Bratislava 17. júla (TASR) - Líder SaS a minister hospodárstva Richard Sulík označil sobotňajší (16.7.) rozhovor s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO) za rozsiahly a konštruktívny. Strana však naďalej trvá na svojich podmienkach. Ak sa nenaplnia, ministri SaS opustia k 31. augustu vládu. Vyplýva to zo stanoviska Sulíka, ktoré TASR poskytol hovorca SaS Ondrej Šprlák.



"Množstvo vecí sme si vydiskutovali, no naďalej platí naše pôvodné stanovisko odsúhlasené Republikovou radou SaS, že po tom, ako sme 6. júla opustili koalíciu, sme pripravení podpísať novú koaličnú zmluvu, z ktorej bude vyplývať, že (minister financií, pozn. TASR) Igor Matovič nebude členom budúcej vlády," uviedol Sulík.



Spor v koalícii sa opäť vyostril potom, ako poslanci Národnej rady SR prelomili veto prezidentky Zuzany Čaputovej pri tzv. protiinflačnom balíku z dielne Matoviča. SaS a OĽANO sa následne obviňovali z hlasovania s fašistami. Pre útoky Matoviča SaS prestala opätovne chodiť na koaličné rady, vypovedala koaličnú zmluvu a očakáva do konca augusta novú. Chce ju prepracovať a žiada Matovičov odchod z vlády. OĽANO to od začiatku odmieta. SaS avizovala demisiu svojich ministrov, ak nedôjde k naplneniu ich požiadaviek.



Matovič reagoval, že SaS v septembri povalí vládu. To Sulík odmietol a tvrdí, že odchodom liberálov z koalície nepadne vláda. Deklaroval záujem na dovládnutí kabinetu. Vyhlásil však, že SaS koalíciu opustila. Heger vyzval liberálov, aby urobili krok späť.