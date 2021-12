Sulík navrhne prehodnotiť nariadenie o zákaze návštev cez Vianoce

Bratislava 9. decembra (TASR) - Vicepremiér a líder SaS Richard Sulík navrhne prehodnotiť opatrenie v súvislosti s návštevami blízkych cez vianočné sviatky. Informoval o tom na sociálnej sieti. Tvrdí, že sa o tom na vláde nehlasovalo. Opatrenie kritizuje aj poslanec a podpredseda Za ľudí Juraj Šeliga.



"Za zákaz stretávania sa s rodinou počas sviatkov sa na včerajšom zasadnutí vlády nehlasovalo. Navrhnem takéto nariadenie prehodnotiť," uviedol Sulík.



Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR potvrdilo, že na rokovaní vlády sa neotvorila otázka vytvárania „bublín“, ako sú známe z minulého roka. "V prípade, že sa táto téma otvorí, bude potrebné zohľadňovať aktuálnu situáciu a jej vývoj a tiež názory odborníkov," skonštatoval komunikačný odbor v stanovisku pre TASR. Výnimka zo zákazu vychádzania s cieľom návštevy sa v aktuálnych opatreniach nenachádza.



Šeliga na sociálnej sieti vyhlásil, že o "bublinách" cez Vianoce by mala byť reč vzhľadom na logiku opatrení, "pretože nedáva zmysel povedať wellness áno a rodina nie".



Strana Za ľudí si myslí, že pri akomkoľvek uvoľňovaní sa pravidlá musia uvoľniť v prvom rade pre ľudí, ktorí sú chránení očkovaním. "To sme presadzovali aj pri súčasnom nastavení pravidiel a otváraní služieb a obchodov," reagovala strana pre TASR. "Odborníci a minister zdravotníctva budú opatrenia prehodnocovať na základe aktuálnej pandemickej situácie a predložia návrh vláde SR," dodalo tlačové oddelenie Za ľudí.



Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (OĽANO) v stredu (8. 12.) po rokovaní vlády informoval, že návštevy blízkych nebudú počas Vianoc povolené, opatrenie má trvať do 9. januára.



Od piatka 10. decembra sa opatrenia uvoľňujú. V režime OP sa otvoria obchody, kostoly, základné služby starostlivosti o ľudské telo aj lyžiarske strediská, vleky či otvorené lanovky.