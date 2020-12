Sulík: Neberiem výroky premiéra osobne, rozumiem zložitej situácii

Bratislava 17. decembra (TASR) - Predseda SaS a minister hospodárstva Richard Sulík neberie výroky premiéra Igora Matoviča (OĽANO) osobne, pretože rozumie extrémne zložitej situácii a unikátnej zodpovednosti, ktorej čelí. Napísal to na sociálnej sieti. Europoslankyňa za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová reagovala, že odstúpiť by mal premiér, a nie Sulík.



"Post predsedu vlády je extrémne náročný aj bez výnimočne kritickej situácie, akú máme v posledných týždňoch. Neberiem osobne výroky Igora Matoviča, pretože rozumiem extrémne zložitej situácii a unikátnej zodpovednosti, ktorej čelí. Strana SaS si zodpovedne plní všetky úlohy, ktoré jej kompetenčne prináležia a robí všetko pre to, aby zo svojho programu presadila čo najviac pre občanov. Je mi ľúto, že práve v tomto období strácame drahocenný čas, keď rozhodujú činy, a nie slzy," reagoval Sulík.



Matovič vyzval Sulíka na podanie demisie vo štvrtkovej diskusii Rádia Expres. "Bol by som rád, keby ju podal ešte do Vianoc," dodal. Reagoval na to, že ministerstvo hospodárstva nepripraví expresnú novelu zákona o verejnom obstarávaní.



Korekcia na premiérskom poste je podľa Ďuriš Nicholsonovej možná aj bez predčasných volieb. "Precedens už má naša krajina za sebou. Zdá sa, že s iným premiérom by táto vláda úplne v pohode dokončila svoj mandát a zostali by po nej mnohé pozitívne zmeny, či už v rezorte školstva, hospodárstva, v rezorte spravodlivosti aj v jasnom zahraničnopolitickom smerovaní Slovenska. Ozaj si zaslúžime štátnikov a nie 'plačkov'," uviedla.