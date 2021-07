Narýchlo meniť základný zákon štátu považuje Sulík za nesprávne

Bratislava 9. júla (TASR) - Minister hospodárstva a líder SaS Richard Sulík nepovažuje za správne narýchlo a chaoticky meniť Ústavu SR v súvislosti s referendom o predčasných voľbách. Jeho stanovisko TASR poskytol hovorca SaS Ondrej Šprlák. Strana je podľa jeho slov proti takýmto chaotickým zmenám, ktoré chcú "narýchlo a bez odbornej diskusie" presadiť niektorí politici.



"Zmeny v Ústave SR aj v otázkach referenda sa majú robiť uvážlivo a odborne, ale určite nie zbrklo na júlovej mimoriadnej schôdzi," uviedol Sulík. Podčiarkol, že SaS podporuje priamu demokraciu a referendum vníma ako vhodný nástroj na presadenie vôle voličov. Tvrdí, že liberáli boli pripravení považovať za záväzné referendum, ak by bolo úspešné a ak by sa väčšina voličov vyjadrila za predčasné voľby.



"SaS vždy zaujíma len záujem a blaho podnikateľov, na ľudí kašlú," reagovalo na vyjadrenie strany SaS hnutie Sme rodina. Dodalo, že reakcii liberálov sa nediví. "Kedy oni už len stáli na strane ľudí," podotklo hnutie.



Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) vo štvrtok (8. 7.) avizoval, že chce novelu Ústavy SR v súvislosti s referendom o skrátení volebného obdobia parlamentu predložiť na mimoriadnu schôdzu v júli. Viacerí politici však reagovali, že vzhľadom na rokovací poriadok a lehoty to nebude možné. Kollár preto uviedol, že návrh predloží v najskoršom možnom termíne a aktuálne zvažuje legislatívne možnosti. Premiér Eduard Heger (OĽANO) podčiarkol, že o Kollárovom návrhu bude musieť rokovať koaličná rada.



Prezidentka SR Zuzana Čaputová v stredu (7. 7.) informovala, že by vyhlásila referendum o predčasných voľbách, ak by NR SR rozhodla o zmene ústavy a následne prijala uznesenie, ktorým by požiadala o jeho konanie. Označila to za jedno z možných riešení po rozhodnutí Ústavného súdu SR, podľa ktorého je navrhovaná referendová otázka o skrátení volebného obdobia Národnej rady SR protiústavná.