Sulík nevie, či všetci poslanci SaS odobria predĺženie núdzového stavu

Bratislava 18. februára (TASR) - Nie je isté, či všetci poslanci Národnej rady (NR) SR z SaS podporia predĺženie núdzového stavu. Po doobedňajšom rokovaní vlády to povedal vicepremiér a šéf SaS Richard Sulík. Dôležité bude podľa neho dobre odôvodniť predĺženie núdzového stavu. Kabinet opäť zasadne popoludní o 16.00 h, kde podľa Sulíkovych slov majú riešiť návrh vlády na vyslovenie súhlasu parlamentom a takisto majú rokovať o vakcíne Sputnik.



"Informoval som premiéra, že neviem garantovať všetkých poslancov SaS," povedal Sulík novinárom. Ak má NR SR schváliť núdzový stav, je podľa neho oprávnená požiadavka, aby bol dobre odôvodnený. Myslí si, že návrh prejde popoludní na vláde konsenzuálne. "Debata, ktorá je veľmi dôležitá, musí prebehnúť na pôde NR SR alebo na pôde koaličnej rady," doplnil.



Poslanci klubu SaS majú o podpore predĺženia núdzového stavu hovoriť v piatok (19. 2.) na zasadnutí klubu, uviedla pre TASR šéfka klubu Anna Zemanová. Zatiaľ nevie o žiadnom poslancovi z klubu, ktorý by avizoval, že predĺženie nepodporí. Schôdza NR SR k tejto téme má byť podľa jej slov 24. februára.



O podpore má hovoriť aj klub Sme rodina. Poslanec hnutia Patrick Linhart už avizoval, že "nezmyslené predlžovanie núdzového stavu" nepodporí. Hovorí o potrebe otvoriť maloobchody a odškodniť živnostníkov.



Poslanci Za ľudí majú o podpore predĺženia hovoriť na poslaneckom klube. "Budeme o tom rokovať na klube, čakáme dôvodovú správu a argumentáciu k predlžovaniu núdzového stavu," povedal pre TASR podpredseda NR SR Juraj Šeliga. "V pondelok to uzavrieme," doplnila šéfka klubu Za ľudí Jana Žitňanská.



Predsedovi klubu OĽANO Michalovi Šipošovi zatiaľ nikto z poslancov hnutia neavizoval, že by nechcel podporiť predlžovanie núdzového stavu. "Budeme mať k tomu klub, predpokladám, že deň pred schôdzou," skonštatoval pre TASR.



Núdzový stav sa predĺžil od pondelka 8. februára o ďalších 40 dní, rozhodol o tom vládny kabinet. Predĺženie musí odsúhlasiť parlament do 20 dní odo dňa jeho účinnosti.