Sulík: Oceňujem prácu prezidentky, bola hlavou štátu v ťažkých časoch

Bratislava 20. júna (TASR) - Predseda SaS Richard Sulík ocenil prácu prezidentky Zuzany Čaputovej, keďže mandát vykonávala v extrémne ťažkých časoch. K tomu, či SaS postaví za kandidáta na prezidenta Ivana Korčoka, sa podľa neho vyjadria, keď to bude aktuálne.



"Zariadime sa, premyslíme si, koho podporíme na prezidenta alebo či nepostavíme vlastného kandidáta," reagoval Sulík na rozhodnutie Čaputovej. "K tomu sa vyjadríme, keď to začne byť aktuálne, teraz sú pred nami parlamentné voľby, ideme sa tomu naplno venovať," odpovedal na otázku, či bude kandidátom SaS na prezidenta Korčok. SaS sa podľa Sulíka chce až do 30. septembra sústrediť len na parlamentné voľby.