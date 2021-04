Sulík od nového premiéra očakáva, že bude viesť vládu pokojnejšie

Bratislava 1. apríla (TASR) - Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) očakáva od nového premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) pokojnejšie, racionálnejšie a vecnejšie vedenie vlády. Myslí si, že vláda pod vedením Hegera bude fungovať lepšie a s menším počtom konfliktov. Povedal to po svojom vymenovaní do funkcie a oficiálnom fototermíne na Úrade vlády SR.







Súčasné programové vyhlásenie vlády je podľa Sulíka dobré tak, ako je napísané. Predpokladá však, že bude aktualizované.



Sulík zároveň uviedol, že od nového ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) očakáva, že v rezorte spraví poriadok.



Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) sa teší, že bude môcť pokračovať v práci, ktorá v rezorte ostala. "Urobím všetko pre to, aby sme túto šancu využili na maximum," poznamenala.



Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok v Prezidentskom paláci vymenovala vládu Eduarda Hegera. Na čele vládneho kabinetu vystriedal Igora Matoviča (OĽANO), ktorý sa stal ministrom financií. Miesto ministra práce, sociálnych vecí a rodiny zostalo zatiaľ neobsadené. OĽANO má vo vláde sedem ministerských pozícií, Sme rodina bude mať tri posty, SaS obsadí tri ministerstvá a Za ľudí dve.