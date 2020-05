Sulík: Otázku šéfa GP vyriešime do leta, mená na stole sú kvalitné

Bratislava 3. mája (TASR) - Otázka nového šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR by sa mala vyriešiť do leta tohto roka. Šéf SaS Richard Sulík deklaroval, že SaS podporí každého z kandidátov, ktorí sú "na stole". Pripustil, že v tejto súvislosti možno dôjde k zmene zákona pri voľbe generálneho prokurátora, ako aj pri voľbe špeciálneho prokurátora. Nevylúčil, že špeciálny prokurátor Dušan Kováčik skončí vo funkcii skôr.



"Všetky mená, ktoré sú na stole, sú veľmi kvalitné a za SaS hovorím, my s nimi súhlasiť budeme," deklaroval Sulík. Podľa vlastných slov je presvedčený, že vyberú kvalitného šéfa GP aj špeciálnej prokuratúry. Detaily podľa neho povie premiér po tom, ako sa dohodnú na koaličnej rade. Na otázku, čo si myslí o mene advokáta Daniela Lipšica, odpovedal, že je to jedno z tých kvalitných mien.



Expremiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v tejto súvislosti kritizoval politické nominácie a výbery na koaličných radách. Zdôraznil, že koaličná rada nie je ústavou stanovená a pripomenul doterajšiu kritiku bývalej opozície a súčasnej vlády. Nespochybnil, že vyberú dobré meno. Upozornil aj na snahu spolitizovať funkciu policajného prezidenta. Poukázal na zmenu zákona, aby sa šéf polície vyberal v parlamente a nebol len nominantom ministra vnútra.



Sulík reagoval tým, že aby minister vnútra mohol byť plne zodpovedný za výkon polície, musí mať čo povedať aj do výberu policajného prezidenta.