VIDEO: Sulík podal demisiu, kolegom odporučil počkať do pondelka

Bratislava 31. augusta (TASR/Teraz.sk) - Minister hospodárstva a líder SaS Richard Sulík podal v stredu ráno demisiu. O návrhoch OĽANO na pomoc ľuďom je SaS podľa jeho slov pripravená konštruktívne rokovať, ale až po odchode lídra OĽANO Igora Matoviča z vlády. Strana odmieta predlžovanie koaličnej krízy.



"Ja som nepovedal, že s tými bodmi súhlasíme, sme pripravení sa o nich konštruktívne baviť. Nebudeme sa baviť skôr, ako bude splnená naša základná požiadavka," uviedol šéf liberálov s tým, že požiadavky OĽANO vnímajú ako návrhy na rokovanie. "Igor Matovič premárnil čas, rokovania neboli žiadne," podotkol Sulík. SaS to podľa jeho slov považuje za zámerné predlžovanie koaličnej krízy a zahrávanie sa s krajinou. Poukázal na aktuálnu energetickú krízu. Podčiarkol potrebu rozhodnúť, ako bude vláda ďalej fungovať, a nie sa vracať do bodu nula pri rokovaniach.







Sulík zároveň požiadal ostatných ministrov za SaS, aby demisie nepodávali v stredu a počkali do pondelka (5. 9.). Dodal, že Matovičovi tak dávajú čas na splnenie ich požiadavky. Okrem toho informoval, že po jeho odchode z ministerského postu a v prípade zotrvania SaS vo vláde by viedol rezort hospodárstva súčasný štátny tajomník Ján Oravec.



Traja najvyšší ústavní činitelia sa v stredu popoludní stretnú v Prezidentskom paláci. Diskutovať budú o aktuálnej situácii vo vládnej koalícii.



Spor v koalícii trvá už niekoľko týždňov. SaS oznámila odchod z koalície, žiada odstúpenie lídra OĽANO Igora Matoviča z vlády, čo OĽANO odmietlo. V deň, keď ministri SaS mali podať demisiu, prišlo OĽANO na rokovanie vlády s opatreniami, ktoré ak SaS podporí, Matovič z vlády odíde. SaS je ochotná o návrhoch rokovať, ale až keď odstúpi Matovič. Sulík zároveň oznámil, že už demisiu podal.