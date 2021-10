Sulík: Policajného prezidenta by mal voliť minister vnútra

Bratislava 3. októbra (TASR) – Policajného prezidenta by mal voliť minister vnútra, nie poslanci parlamentu. Dohodla sa na tom koaličná rada. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V Politike to povedal minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS).



Sulík si myslí, že funkciu policajného prezidenta je potrebné spolitizovať. "Minister vnútra nech si vyberie policajného prezidenta a potom budeme od neho požadovať plnú mieru zodpovednosti," povedal Sulík.



Referendom by malo byť dovolené aj skrátiť volebné obdobie, tvrdí Sulík s tým, že ide o jeho osobný názor, nie o názor SaS. Tá ešte názor v tejto súvislosti nemá, liberáli majú k tomu vyjadriť stanovisko čoskoro. "Máme však koaličnú zmluvu, ktorá platí, a v nej sa hovorí, že za opozičné návrhy nebudeme hlasovať," vysvetlil. Zároveň poznamenal, že reči o predčasných voľbách ho iritujú. Premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) plne podporujú, doplnil Sulík. Podľa predsedu mimoparlamentného Hlasu-SD Petra Pellegriniho je potrebné zmeniť ústavu tak, aby bola v súlade s nálezom Ústavného súdu. Myslí si, že keď ľud dá politikom moc, tak by im ju mal vedieť aj kedykoľvek vziať.



SaS si podľa Sulíka nevie predstaviť v budúcnosti spoluprácu s Hlasom-SD, Smerom-SD a ĽSNS. Minister hospodárstva zároveň vyhlásil, že s Igorom Matovičom (OĽANO) nebude sedieť v budúcej vláde. Napriek tomu je OĽANO pre liberálov podľa slov Sulíka prirodzeným partnerom. Spoluprácu si vie predstaviť s Progresívnym Slovenskom. Pellegrini povedal, že zatiaľ neuvažuje nad spoluprácou len s ĽSNS.



Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo svojom vyjadrení v parlamente podľa Pellegriniho vystavila "celkom kritické zrkadlo aj vládnej koalícii". Zároveň si myslí, že mohla byť razantnejšia vo svojich vyjadreniach. Sulík víta, že Čaputová vstupuje do koalično-opozičných procesov a do parlamentnej politiky. Podľa predsedu Hlas-SD si prezidentka zvolila ľudí na stretnutie správne, Sulík jej výber rešpektuje.



Obaja diskutujúci sa vyjadrili aj k pracovnej skupine, ktorá pracuje na riešení obnovy dôvery v právny štát. Sulík verí, že výsledky pracovnej skupiny budú dostačujúce. "To, že zasadá, považujem za správne, a nech s chladnou hlavou nájde najlepšie riešenia," povedal. Podľa Pellegriniho takúto komisiu vôbec netreba.