Sulík: Požiadavka na odchod Matoviča sa nesplnila, ministri SAS odídu

Bratislava 26. augusta (TASR) - Požiadavka SaS na odchod lídra OĽANO a ministra financií Igora Matoviča z vlády nebola splnená, ministri za SaS preto podajú demisiu najbližšiu stredu (31. 8.) po rokovaní vlády. Po piatkovom stretnutí koalície to povedal líder SaS a minister hospodárstva Richard Sulík. Ďalšie koaličné rokovania podľa neho nemajú zmysel. Oznámil, že poslanci SaS pomôžu otvoriť septembrovú schôdzu a podporia na nej vládne návrhy, ktoré budú v prvom čítaní.



"Nepadli dnes žiadne nové návrhy, iba sme boli dotazovaní zo strany OĽANO, ako sa budeme v určitých situáciách správať," povedal Sulík novinárom s tým, že zaznela aj otázka, ako sa zachová SaS pri štátnom rozpočte. Podľa Sulíka môže koalícia ťažko rátať s ich podporou, keď je súčasťou štátneho rozpočtu miliardový výdavok, ktorý je dôvodom, kde Matovič spolu s "fašistami" prelomil veto prezidentky Zuzany Čaputovej. "Bude musieť dôjsť ku korektúram, alebo nemôžu rátať s našimi hlasmi," povedal o rozpočte.



Ministri za SaS očakávajú, že prezidentka prijme ich demisie 8. septembra. Sulík dodal, že štátni tajomníci na rezorte hospodárstva sú ochotní ostať na svojich postoch jeden alebo dva týždne.



"Prisľúbili sme, že septembrovú schôdzu otvoríme, z dôvodu, že sa schvaľuje prístup Fínska a Švédska do NATO, a po druhé, tie návrhy, ktoré prešli vládou predvčerom, podporíme v prvom čítaní," priblížil šéf SaS s tým, že predložia aj "cestovnú mapu" k energetike. Pokiaľ koalícia niečo bude chcieť, bude musieť s SaS vyjednávať. "Budeme opozičnou stranou, budeme konštruktívni," povedal.



Zdôraznil, že jeho strana urobila všetko, čo bolo v únosných mantineloch. "Krajinu čakajú problémy, sme k dispozícii, neutekáme pred zodpovednosťou, opakovane sme im hovorili, nech Igor Matovič odíde z vlády a my štyria ostaneme a preberieme plnú zodpovednosť za naše rezorty," dodal s tým, že neurobiť nič a ostať "tam" a pozerať sa, ako Matovič ničí krajinu svojimi nezmyslami, je tiež obrovská záťaž pre krajinu.



Sulík zároveň uviedol, že ďalšie rokovanie koalície by už nemalo význam. Predstaviteľov SaS prekvapilo, že pre kolegov bol odchod Matoviča záležitosť, o ktorej sa nesmie diskutovať. Sulík upozornil, že odchod štyroch ministrov za SaS zanechá stopy, keďže bude potrebné nominovať aj mnohé ďalšie pozície v rámci rezortov.