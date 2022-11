Sulík: Prejav prezidentky potvrdil, že vláda stratila dôvod existovať

Bratislava 29. novembra (TASR) - Prejav prezidentky Zuzany Čaputovej potvrdil, že táto vláda stratila dôvod na existenciu. Líder SaS Richard Sulík to uviedol v reakcii na utorkovú správu o stave republiky, s ktorou Čaputová vystúpila v parlamente.



"Prezidentka jasne pomenovala, ako a v čom vláda zlyháva. Oslabená dôvera v štát a slová o tom, že ak nedokáže vláda Eduarda Hegera vládnuť, mali by si občania zvoliť parlament nanovo, sú tohto jasným dôkazom," komentoval Sulík.



Prezidentka podľa šéfa liberálov veľmi dobre vystihla nálady v spoločnosti, ako sú šírenie nenávisti, prehlbujúca sa chudoba alebo spôsob vládnutia, ktorý ničí krajinu. Naopak, potešilo ho, že reformy, ktoré Čaputová vyzdvihla, pripravovali najmä ministri za SaS.



Sulík si myslí, že v prípade odvolania vlády sú všetky alternatívy - predčasné voľby, úradnícka vláda či úradnícka vláda v demisii - lepšie ako aktuálny stav. K téme predčasných volieb a prípadnej podpore SaS sa bližšie nevyjadril. Poukázal na dlhé rokovania s lekármi, rozpočet bez výdavkových limitov, ale aj to, že Národná rada SR je podľa neho vedená "ad hoc".