Pri Sputniku sa podľa Sulíka potvrdilo, že práca chvatná, málo platná

Bratislava 7. apríla (TASR) - V prípade vakcíny Sputnik V a jej použitia si podľa podpredsedu vlády SR a ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) potrebné počkať na konečné stanovisko o jej bezpečnosti. Povedal to po rokovaní vlády. Zároveň priznal, že ak by sa nákup vakcíny "nešil horúcou ihlou", nemuseli by sa riešiť takéto problémy.



"Takto to skončí, keď sa niečo robí z večera do rána, len rýchlo, aby bola šou," poznamenal Sulík. "Práca chvatná, málo platná," doplnil vicepremiér známe príslovie.



Z rovnakého dôvod však nechce urýchlene hodnotiť možné vyústenie situácie. "Nie sme zasa pod časovým stresom, počkáme si na rozhodnutie zodpovedných orgánov, má sa k tomu vyjadrovať aj Európska agentúra pre lieky (EMA)," upozornil. "Zatiaľ však vlastne nevieme, čo je v tých ampulkách, ktoré máme," podotkol, narážajúc aj na aktuálne stanovisko Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). V utorok (6. 4.) inštitúcia oznámila, že bez dostatočných dôkazov nemôže prijať odborné stanovisko k pomeru prínosov a rizík vakcíny Sputnik V.



So stanoviskom ŠÚKL a jeho odporúčaniami očkovať obyvateľov Slovenska zatiaľ len registrovanými vakcínami sa stotožňuje aj poslankyňa za SaS a predsedníčka Výboru NR SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková. "Na základe nemožnosti získať od výrobcu vakcíny Sputnik V dostatočné údaje, neostáva nič iné, len opätovne žiadať predložiť spoľahlivé a overiteľné dôkazy, že vakcína je bezpečná a účinná," dodala.



Liberáli rešpektujú, že rozhodnutie o tom, či sa Sputnikom bude očkovať, musí prijať nový minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). "Ak by sa to však udialo, je nutné monitorovať každého jedného očkovaného občana touto vakcínou. Navyše, bude nutné informovať každého zaočkovaného, že ŠÚKL nevedel zhodnotiť riziká a že očkovaní nemusia mať voľný pohyb v rámci EÚ, keďže nepôjde o očkovanie registrovanou vakcínou," uviedla Bittó Cigániková.