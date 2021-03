Sulík: Pripájame sa k výzve V. Remišovej, aby vládu neviedol I.Matovič

Bratislava 15. marca (Teraz.sk) - Strana SaS sa pripája k výzve V. Remišovej, aby vládu neviedol I. Matovič a vyzýva ho na odstúpenie z funkcie. Sulík zároveň ponúka svoju pozíciu vo vláde. Oznámil to na tlačovej konferencii.



"Považujeme za riešenie, aby členom vlády nebol ani jeden predseda koaličnej strany," naznačil Sulík. Igor Matovič podľa neho rozdeľuje spoločnosť, manažérsky, osobnostne a komunikačne nie je schopný viesť vládu. "Dohody s Igorom Matovičom neplatia, on svoju povahu nezmení," povedal Sulík s tým, že takto sa vo vláde pokračovať nedá.



"Po roku vlády je slovo chaos to, čo najlepšie vystihuje vládu Igora Matoviča," povedal Sulík. Dúfa, že sa podarí postaviť novú vládu na pôdoryse súčasnej vládnej koalície.



Pokiaľ sa tak nestane, bude 24. marca Republiková rada SaS rozhodovať o vystúpení strany z vlády a vládnej koalície. Ako dodal, v tejto chvíli nie sú všetky rozhodnutia len v moci SaS, takže bude očakávať aj kroky koaličných partnerov a poslaneckého klubu OĽaNO.



Sulík zároveň zdôraznil, že SaS nepodporuje predčasné voľby a ak bude takýto návrh predložený do NR SR, nebude zaňho hlasovať.



Predseda SaS avizoval, že požiadal o stretnutie prezidentku Zuzanu Čaputovú.



"Požadujeme rekonštrukciu vlády, pričom minimálnou požiadavkou je výmena premiéra," vyhlásil Sulík s tým, že strana je ochotná rokovať aj o ďalších zmenách.