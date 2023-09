Sulík sa k údajnej komunikácii s Haščákom nevyjadril

Bratislava 24. septembra (TASR) - Šéf SaS Richard Sulík sa odmietol vyjadrovať k obsahu údajnej komunikácie s finančníkom Jaroslavom Haščákom. Pripomenul, že on ani SaS nemá žiadne korupčné prípady. Uviedol to v reakcii na tvrdenia lídra OĽANO a priatelia Igora Matoviča. Zároveň priblížil, že návrh dofinancovať Všeobecnú zdravotnú poisťovňu (VšZP) 300 miliónmi eur považoval za veľmi zlé riešenie. Na jeseň 2020 preto presadzoval ako člen vlády zvýšiť platbu za poistencov štátu, peniaze by sa tak rozdelili do všetkých troch zdravotných poisťovní.



Komunikáciu zverejnil v nedeľu Matovič. Haščák mal podľa nej Sulíka inštruovať v argumentácii pri riešení dofinancovania zdravotných poisťovní. Sulík reagoval, že nesúhlasil s "naliatím" peňazí do VšZP, bol to podľa neho nečakaný návrh. "Spor bol o tom nenaliať do bezodnej diery ďalších 300 miliónov eur, ale zvýšiť platbu za poistencov štátu. Z veľkej časti by opäť profitovala Všeobecná zdravotná poisťovňa, lebo má 3,5 milióna z 5,5 milióna poistencov dokopy," priblížil šéf SaS s tým, že to na vláde zastavil. Napokon sa podľa neho schválilo 198 miliónov eur pre VšZP a o rok a pol neskôr ďalších 160 miliónov eur.



Sulík oznámil, že sa nebude vyjadrovať k obsahu svojho mobilu. "Nebudem sa vyjadrovať k nejakým domnelým obsahom, o ktorých nič neviem," dodal. Matoviča označil za pomstychtivého a podlého klamára a manipulátora. Vníma to ako zúfalý pokus zaujať.



Matovič zverejnenie komunikácie odôvodňuje verejným záujmom. Tvrdí, že ide o dôkaz, že SaS slúžila "mafii". Haščák mal písať Sulíkovi o tom, že považuje návrh na spôsob dofinancovania za hlúpy a nepremyslený, následne ho mal šéf SaS žiadať o argumenty, ktoré by mohol predniesť na rokovaní vlády. Argumentáciu mal žiadať zaslať aj jeho straníckej kolegyni, poslankyni Jane Bittó Cigánikovej. Podľa prepisu potom Sulík žiadal pre ňu väčší priestor "vrátane milého PR". Za žiadosťou o PR vidí Matovič články o poslankyni v médiách, ktoré vlastní finančná skupina Penta. Haščák je niekdajší šéf finančnej skupiny.



Predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová v stanovisku vyzvala poslancov SaS, ktorým ide o boj proti korupcii a ekonomicky prosperujúce Slovensko, aby odstúpili z kandidátky SaS.