Sulík: SaS je proti akejkoľvek forme prerozdeľovania migrantov

Bratislava 24. septembra (TASR) - Strana SaS odmieta akékoľvek povinné kvóty pri prerozdeľovaní migrantov. Zhodli sa na tom minister hospodárstva a šéf SaS Richard Sulík, ako aj štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS). Sulík označil za nekorektné, že sa EÚ snaží prepašovať povinné kvóty do paktu pre azyl a migráciu. Dodal, že dokument obsahuje aj rozumné nápady, o ktorých si vie predstaviť aj rozumnú diskusiu. Podobne to vidí premiér Igor Matovič (OĽANO). Na sociálnej sieti uviedol, že európskym partnerom úprimne a odvážne oznámime, že s povinnými kvótami nesúhlasíme. Zároveň podľa jeho slov ponúkneme pomoc krajinám, ktoré ju pre nelegálnu migráciu potrebujú.



"Strana SaS je zásadne proti akejkoľvek forme prerozdeľovania migrantov," deklaroval Sulík s tým, že je jedno, či sa to nazve relokácie, kvóty alebo kontingenty. Skonštatoval, že EÚ prišla s návrhom, ktorý je v niektorých veciach sofistikovanejší a o tých vidí zmysel rokovať. Na druhej strane však podľa neho ešte viac skrýva prerozdeľovanie migrantov. Návrh podľa neho očakáva, že členské štáty dobrovoľne prisľúbia, koľko ľudí zoberú. Označil za nekorektné, že sa to EÚ opätovne snaží prepašovať do dokumentu a tlačiť tak na členské krajiny, pričom pozná ich postoj.



Poukázal na to, že migračný tlak alebo jeho hrozba, keď sa má poskytovať solidarita, je samo o sebe "rozsiahla gumená definícia". Dodal, že pri masívnom príleve migrantov pomôže jedine stráženie hraníc. Hovorí, že v prípadoch vylodení migrantov na mori a ich následnej záchrane by stačilo, keby ich záchranné lode odviezli späť do krajiny, odkiaľ vyrazili. Myslí si, že tak by si prestali migranti platiť za vyvezenie z krajiny a pašeráci by prišli o biznis. Posilniť podľa neho treba aj systém návratov v prípadoch, keď nedostanú azyl.



Klus vysvetlil, že Európska komisia (EK) navrhuje štyri druhy prejavenia solidarity pri krízových situáciách, z ktorých si možno vybrať. Systém, ako by mohlo k výberu dôjsť, označil za komplikovaný. Priblížil, že v prípade, ak príspevky členských štátov v oblasti budovania kapacít prevýšia 30 percent dopytu po relokáciách, EK uloží povinnosť relokovať vo výške polovice svojho podielu. "A podiel členských štátov sa bude počítať na základe ďalšieho komplikovaného vzorca, čo je 50 percent hrubého domáceho produktu (HDP) a 50 percent obyvateľov," dodal.



"EK včera po štyroch rokoch urobila druhý pokus, ako riešiť migračné krízy. Ten prvý jej celkom nevyšiel. Ale poučila sa. Všetci čakajú, že sa nezmôžeme na viac, ako len opakovať mantru, ako odmietame povinné kvóty a neponúkame žiadne alternatívne riešenia," skonštatoval premiér. Dodal, že tieto doby sa skončili, preto partnerom oznámime zásadne odmietavý postoj ku kvótam. "Zároveň solidárne ponúkneme pomocnú ruku tým krajinám, ktoré pre nelegálnu migrácii veľmi trpia," doplnil.