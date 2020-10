Sulík: SaS je proti zatváraniu reštaurácií, fitnescentier či divadiel

Bratislava 11. októbra (TASR) - Strana SaS je proti tomu, aby sa zatvárali reštaurácie, fitnescentrá či divadlá, bolo by to mimoriadne škodlivé pre ekonomiku. Počas rokovania ústredného krízového štábu to povedal šéf strany a minister hospodárstva Richard Sulík. Návrh na zatvorenie týchto prevádzok podľa neho predstavila pandemická komisia vlády. Sulík dúfa, že k takémuto rozhodnutiu nedôjde. Ministra tiež prekvapilo, že nikto z odborníkov neprišiel s presnými dátami.



SaS je podľa Sulíka za to, aby boli reštaurácie a ďalšie prevádzky otvorené za dodržania prísnych hygienických opatrení, ako sú dvojmetrové odstupy, rúška či dezinfekcia rúk.



"Veľmi ma prekvapilo, že nikto z odborníkov nemá dáta. Nevieme, koľko z nakazených chodí pravidelne do fitnescentra, divadla, reštaurácií," povedal novinárom. Preto tieto zákazy považuje za "strieľanie od pása" a mimoriadne škodlivé pre ekonomiku.