Sulík: SaS má pri kandidátoch na GP jednotu a je pripravená vyjednávať

Bratislava 25. novembra (TASR) – Strana Sloboda a solidarita (SaS) má pri kandidátoch na generálneho prokurátora jednotu a stanovený postup, zároveň je pripravená ísť kedykoľvek vyjednávať. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister hospodárstva a predseda strany SaS Richard Sulík.Ako povedal, nevie, aké preferencie má OĽANO. Potvrdil, že dohoda v koalícii na spoločnom mene zatiaľ nie je. Tvrdí, že poradie kandidátov strany si zatiaľ nechajú pre seba a prezentovať ho budú koaličným partnerom. Podľa neho to nebudú odkazovať cez médiá.V súvislosti s atmosférou počas rokovania vlády uviedol, že sa pred ním rozprávali o tom,, avšak tento bod nebol uzavretý. Diskutovať sa podľa neho bude popoludňajšom ústrednom krízovom štábe. Voľba kandidáta na generálneho prokurátora má byť 1. decembra o 11.00 h . Rozhodli o tom poslanci Národnej rady SR na návrh štyroch koaličných poslaneckých klubov. Pôvodne mal parlament voliť kandidáta v stredu. O post sa uchádza sedem kandidátov. Koalícia zatiaľ dohodu na mene nemá, rokuje. Generálneho prokurátora menuje do funkcie prezident SR.