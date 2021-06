Sulík: SaS sa nezlúči s inými stranami

Bratislava 16. júna (TASR) – Líder SaS Richard Sulík odmieta zlučovanie liberálov s inými stranami, vie si však predstaviť, že rovnaké hodnotové nastavenie a filozofiu bude možné pretaviť do spolupráce. Pred rokovaním vlády to uviedol v súvislosti s úvahou súčasnej ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí), ktorá naznačila, že jej domovskú stranu zrejme čaká v budúcnosti spájanie s inými stranami, v tejto súvislosti spomenula aj SaS. "Viem to využiť," reagoval Sulík.



Naznačil tým, že podobne ako v prípade členov OKS sa aj niekto zo Za ľudí, napríklad Kolíková, môže objaviť na kandidátke liberálov. "Zastáva rovnaké hodnoty ako SaS. Na druhej strane rešpektujem, že sa angažuje v strane Za ľudí a bude zrejme kandidovať na predsedníčku strany," pripomenul s tým, že nebude špekulovať o vnútrostraníckom vývoji v najmenšej koaličnej strane.