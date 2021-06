Sulík: SaS stojí za vládou Eduarda Hegera

Pezinok 12. júna (TASR) – Koaličná strana Sloboda a Solidarita (SaS) plne stojí za vládou, ktorú vedie premiér Eduard Heger (OĽANO), a plne podporuje aj všetkých jej členov. Na sobotňajšom straníckom kongrese v Pezinku to vyhlásil predseda SaS a minister hospodárstva Richard Sulík. Pevne verí, že najbližšie parlamentné voľby budú vo februári 2024 a nedôjde k predčasným voľbám.



Sulík priznal, že minuloročný štart vlády Igora Matoviča (OĽANO) bol "veľmi rozpačitý". "Bolo to aj preto, lebo sme boli vo vláde úplne všetci noví. Ja som mal ako-takú skúsenosť z vlády Ivety Radičovej, všetci ostatní ministri a ministerky boli v tomto smere noví," ozrejmil. Výmenu na poste predsedu vlády si podľa svojich slov vynútila SaS, pretože fungovanie vo vláde na čele s premiérom Matovičom bolo komplikované a konfliktné. "Teraz sa to ustálilo," poznamenal Sulík, ktorý za SaS vyjadril súčasnému šéfovi vládneho kabinetu Hegerovi podporu.



Zároveň oznámil, že jeho strana bude stáť aj za ministrom vnútra Romanom Mikulcom (OĽANO), ktorý bude v utorok (15. 6.) v parlamente čeliť odvolávaniu. "Áno, máme aj my otázky a výhrady, ale robíme to tak, že príslušného ministra si pozveme na poslanecký klub a kladieme mu otázky za zatvorenými dverami. Minister vnútra uspokojivo zodpovedal všetky a poslanci SaS za ním stoja," skonštatoval Sulík.



SaS sa podľa neho radí medzi "extrémne úspešné a skúsené strany". Poukázal pritom na fakt, že v parlamente je druhou najstaršou stranou po opozičnom Smere-SD. V súčasnej vláde, ako tvrdí, sa ukazuje dôležitosť skúseností a jednoty. "Vládna kríza by trvala dodnes, keby SaS nebola taká jednotná, aká bola," poznamenal šéf SaS s tým, koaličný partner strana Za ľudí aktuálne prežíva vnútorné konflikty. Tie v minulosti boli podľa neho aj v SaS. "Som rád, že ich už máme za sebou. Naša strana je jednotná a atmosféra v nej je príjemná," uviedol.



Na kongres prišiel aj premiér Heger. V príhovore povedal, že SaS mu nie je cudzia ani preto, že má dlhoročné priateľstvo s jedným z jej zakladajúcich členov Jurajom Drobom. Stranu označil za etablovanú a veľmi skúsenú. Slovensko podľa premiéra stojí pred veľkými výzvami. "Na to, aby boli zvládnuté, potrebujeme si byť navzájom spoľahliví a zodpovední partneri. Potrebujeme mať silnú, odolnú a húževnatú koalíciu," vyhlásil. Za silný záväzok označil, že mu SaS vyjadrila dôveru. "Podali sme si ruku na to, že chceme úspešne dokončiť toto volebné obdobie," skonštatoval Heger.



Slovensko podľa predsedu vlády vstupuje do obdobia po pandémii nového koronavírusu, kde krajinu čakajú veľké výzvy. "Nedovoľme, aby nás rozdeľovali. Prosím, hľadajme prieniky a možnosti upevnenia vzájomných vzťahov a spolupráce," vyhlásil premiér.