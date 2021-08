Sulík súhlasí s prijatím 10 Afgancov, masívne udeľovanie azylov nechce

Bratislava 18. augusta (TASR) – Slovensko by malo prijať desiatich Afgancov, ktorí boli našej krajine nápomocní, no v masívnom udeľovaní azylov nie je ani náznak riešenia. Vyhlásil to predseda SaS a minister hospodárstva Richard Sulík. O prípadnom prijímaní utečencov má podľa premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) hovoriť koaličná rada.



„Súhlasím s tým, že by Slovensko malo prijať desiatich Afgancov, ktorí boli našej krajine nápomocní, prípadne s ich rodinami. Čo sa týka ďalšej pomoci, očakávam, že v najbližšom čase vzniknú v okolitých krajinách utečenecké tábory, ktoré budú potrebovať rôzne veci na zabezpečenie svojho chodu. S týmto by Slovensko mohlo bez problémov pomôcť. V masívnom udeľovaní azylov však nevidím ani náznak riešenia," uviedol Sulík v stanovisku strany.



Premiér ešte v pondelok (16. 8.) hovoril o tom, že vládny kabinet sa rozhodol poskytnúť azyl desiatim občanom Afganistanu, ktorí za posledné roky veľmi intenzívne spolupracovali s členskými štátmi EÚ.



Heger tiež v stredu informoval, že Slovensko je zapojené do procesu bezpečného prevozu našich občanov, ako aj občanov Afganistanu z afganskej metropoly Kábul. Viac detailov z bezpečnostných dôvodov nechcel poskytnúť.