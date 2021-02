Sulík: Útoky premiéra na moju osobu sú často osobné

Bratislava 14. februára (TASR) - Šéf strany SaS Richard Sulík návrat odídenej europoslankyne Lucie Ďuriš Nicholsonovej (SaS) nevylúčil. Útoky zo strany premiéra Igora Matoviča (OĽANO) označil za osobné a často až prekvapujúce. Sulík to uviedol v diskusnej relácii TA3 v politike.



Podľa Sulíka europoslankyňa bude strane chýbať, jej odchod však neberie ako tragédiu. "Ja určite nepálim mosty," zdôraznil. Zároveň väčšinu aktuálnych konfliktov v koalícii považuje za konštruktívne, ktoré môžu krajinu posunúť vpred. "Krajina je prvýkrát v kríze, samozrejme, že vznikajú rôzne názory a spory, netreba to však všetko brať dramaticky," dodal Sulík. Vláda podľa neho robí všetko, čo môže.



Mnohé útoky premiéra voči jeho osobe však označil za osobné. Vyjadrenia premiéra vo francúzskom denníku Le Monde, označil za "čistú hanbu". Matovič v periodiku uviedol, že pre nezabezpečenie testov spôsobil Sulík prudký nárast nakazených a za normálnych okolností by už nebol ministrom. Rovnako ho prekvapilo, keď ho Matovič obvinil zo smrti ľudí pre nezabezpečené testy. "Takúto mieru osobných útokov som nečakal," skonštatoval Sulík.



Podľa poslanca a predsedu mimoparlamentnej strany Hlas-SD Petra Pellegriniho sa vládna koalícia nachádza v chaose a v konfliktoch. "Konflikt je dobrý, ale len vtedy, ak nás to dovedie k určitému cieľu, ale v tomto prípade konflikty končia tak, ako chce premiér," reagoval Pellegrini.