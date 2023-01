Sulík: V apríli má SaS kongres, budem sa uchádzať opäť o post predsedu

Bratislava 9. januára (TASR) - Strana SaS bude mať v apríli tohto roka kongres, na ktorom budú delegáti voliť predsedu na ďalšie štyri roky. Súčasný šéf Richard Sulík sa bude opäť uchádzať o zvolenie. Povedal to v rozhovore pre TASR.



"Na kongrese v apríli budeme voliť nového predsedu, tam budem kandidovať a budem mať znovu mandát na štyri roky. Teraz sa rozprávať o tom, čo bude potom, je ešte ďaleko," skonštatoval pre TASR Sulík, ktorého opätovne zvolili v roku 2019 za predsedu strany.



Sulík pripúšťa, že do budúcna by sa mali v strane zamýšľať nad jeho nástupcom. "Predsedom som už štrnásty rok, pokiaľ má SaS fungovať ďalej, mali by sme sa ísť nad tým zamýšľať, kto by ma tak mohol nahradiť," dodal. Zatiaľ však nepovedal, kto by mohol po ňom prevziať šéfovskú stoličku. Sulík zároveň avizuje, že stranu chce viesť do parlamentných volieb ako líder kandidátky.