Sulík: V koalícii budeme konštruktívne hľadať riešenia

Bratislava 4. februára (TASR) – Strana SaS bude s koaličnými partnermi konštruktívne hľadať riešenia bez ohľadu na to, ktoré osoby sa na týchto rokovaniach zúčastnia. Pre TASR to uviedol predseda SaS a minister hospodárstva Richard Sulík v reakcii na to, že premiér Igor Matovič (OĽANO) sa neplánuje zúčastniť na rokovaniach o otváraní škôl a škôlok. Matovič vo štvrtok povedal, že by ich v tejto pandemickej situácii neotváral. Chce, aby sa pod to podpísali SaS a Za ľudí, ktoré označil za populistické strany.



"Ako obvykle, budeme spoločne s koaličnými partnermi konštruktívne hľadať riešenia, bez ohľadu na to, ktoré osoby sa na týchto rokovaniach zúčastnia," skonštatoval Sulík v reakcii, ktorú TASR poskytla jeho hovorkyňa Katarína Matejková.



Matovič v relácii Rádia Expres povedal, že na rokovaní o otváraní škôl sa nezúčastňoval ani to neplánuje. "Naschvál nebudem toho súčasťou ani dnes. Chcem, aby to bolo rozhodnutie SaS a Za ľudí, ktorí chcú viac uvoľňovať. Chcem, aby populistické strany, ktoré chcú viac otvárať v čase, keď pribúda britská mutácia, sa pod to podpísali," doplnil šéf vládneho kabinetu.



Od pondelka 8. februára sa majú otvoriť materské školy špeciálne školy a prvý stupeň základných škôl. Do škôl sa od tohto dátumu budú môcť vrátiť aj žiaci končiacich ročníkov stredných škôl.