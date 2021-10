Sulík: Vyhrážky B. Kollára o odchode z koalície strácajú pôsobivosť

Prečítajte si aj: Sme rodina za reformu súdov a nemocníc nezahlasuje





Bratislava 11. októbra (TASR) - Vyhrážky hnutia Sme rodina o odchode z koalície vníma šéf SaS a minister hospodárstva Richard Sulík ako niečo, čo sa veľmi často opakuje a stráca pôsobivosť a účinok. Dúfa, že výhrady predsedu Sme rodina a parlamentu Borisa Kollára k súdnej mape a reforme nemocníc nie súskonštatoval Sulík na pondelkovej tlačovej konferencii k otázke, ako vníma vyhrážky Kollára o odchode z vlády.doplnil s tým, že také vyjadrenia nezachytil na koaličnej rade.povedal Sulík k téme súdnej mapy.Stratifikáciu nemocníc považuje Sulík za dôležitú.skonštatoval šéf SaS.Kollár na pondelkovom brífingu vo Vranove nad Topľou vyhlásil, že hnutie nepodporí reformu nemocníc a súdov v aktuálnej podobe, a to ani v prípade, ak by to malo znamenať odchod z vládnej koalície. Kritizoval aj plánované zlúčenie tamojšieho okresného súdu s humenským. Povedal tiež, že rušením nemocníc sa môžu tieto regióny ešte viac vyľudniť. Pripomenul pritom programové vyhlásenie vlády, ktoré hovorí o podpore takýchto regiónov.