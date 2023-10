Sulík: Zmena predsedu SaS nie je aktuálna, na jar ma zvolili na 4 roky

Bratislava 21. októbra (TASR) - Richard Sulík má platný mandát predsedu SaS, zvolený bol na kongrese strany v apríli tohto roka na štyri roky. Zmeny na predsedníckej stoličke považuje šéf SaS za neaktuálnu tému.



"Spýtajte sa ma krátko pred marcom 2027, čo budem robiť. Mám platný mandát, nikto z mojich kolegov ho nespochybnil, tým pádom to teraz nie je aktuálna téma," povedal v uplynulom týždni Sulík k otázke zmeny na poste šéfa strany.



Sulík zároveň pre Denník N potvrdil, že chce v budúcom roku kandidovať do europarlamentu z prvého miesta, ak ho republiková rada na toto miesto zvolí. Dodal, že v prípade zvolenia za europoslanca bude určite kandidovať aj v ďalších parlamentných voľbách. Europarlament teda nepovažuje za odchod zo slovenskej politiky. Informoval tiež, že ako kandidátov do europarlamentu navrhne aj súčasného europoslanca Eugena Jurzycu a poslankyňu Vladimíru Marcinkovú.



Marcinkovú jeho vyjadrenie prekvapilo. Na sociálnej sieti uviedla, že s ním naposledy o kandidátke do europarlamentu rokovala v roku 2021. "Medzitým padla vláda, boli predčasné voľby a ešte len pred pár dňami sa ukázalo, kto nám bude vládnuť. Vážim si jeho ponuku, ale to neznamená, že som ju prijala a ani tak neviem v blízkej dobe urobiť," dodala. Za prioritu považuje svoj mandát v Národnej rade SR.