Sulík: Pomoc umelcom bude riešiť rezort kultúry

Bratislava 7. októbra (TASR) – Kým Ministerstvo kultúry (MK) SR tvrdí, že na pomoc ľuďom v kultúre i kreatívnom priemysle sa súbežne pripravujú dotačné schémy rezortov kultúry i hospodárstva, šéf ekonomického rezortu Richard Sulík (SaS) hovorí o tom, že pomoc umelcom i pracujúcim v kreatívnom priemysle bude riešiť rezort ministerky Natálie Milanovej (OĽANO).



Šéfka kultúry pri ohlasovaní vládou schválenej novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK SR uviedla, že súbežne so schémou jej rezortu, ktorá má pomôcť jednotlivcom, vykonávajúcim v sektore kultúry obslužné a remeselné profesie, a tiež neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a ďalším subjektom v oblasti nezriaďovanej kultúry, na podnikateľské subjekty, ktoré vykonávajú činnosť v oblasti kreatívneho priemyslu, ako napríklad eventové agentúry, promotéri či organizátori koncertov, má cieliť dotačná schéma pripravovaná MH.



Sulík však tvrdí, že na stredajšom rokovaní prišlo k inej dohode. "Dnes sme sa na vláde explicitne dohodli, a teda dúfam, že pani ministerka to aj potvrdí, ak nie, tak platí jej verzia, ale ak si ja spomínam a ako to evidujem, tak sme sa dohodli, že ona rieši aj umelcov, aj pracovníkov v kreatívnom priemysle,“ povedal Sulík na brífingu po rokovaní kabinetu.



Milanová na otázku novinárov k Sulíkovým slovám povedala, že schéma MH sa má týkať väčších podnikateľských subjektov pracujúcich v kreatívnom priemysle. "Finálna podoba sa však stále tvorí, oni sú ešte stále v štádiu nastavovania schémy,“ povedala Milanová.



Vláda schválila v stredu návrh novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry (MK) SR, podľa ktorej by prostriedky z rozpočtu ministerstva mohli ísť aj na odstraňovanie následkov či znižovanie negatívnych vplyvov mimoriadnych situácií na oblasť kultúry. „Novela nám dáva nové možnosti a legislatívny rámec pre to, aby sme riešili naliehavý stav v kultúre,“ povedala Milanová.



Avizovala, že legislatívny návrh pôjde na najbližšiu schôdzu parlamentu, očakáva hladký priebeh pri schvaľovaní. "Novelizovaný zákon by mal byť účinný od 1. novembra, za ideálnych podmienok by sme už 16. novembra mohli spustiť výzvu," povedala Milanová. Upozornila, že v tomto prípade nebude schéma viazaná na projekt, ministerstvo kultúry chce využiť dotazník a register, ktorý majú využiť aktéri v kultúre a kreatívnom priemysle. Detaily samotnej výzvy rezort ešte spresní.