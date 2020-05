Summit EÚ: Západný Balkán potvrdil európsku perspektívu partnerov

Brusel 6. mája (TASR) - Lídri členských štátov EÚ a lídri krajín západného Balkánu rokovali v stredu prostredníctvom videokonferencie, ktorá nahradila pôvodne plánovaný summit v Záhrebe. Stály spravodajca Európskeho parlamentu (EP) pre Srbsko a predseda Delegácie EP pre vzťahy s Čiernou Horou Vladimír Bilčík (Spolu-OD) pre TASR uviedol, že najdôležitejším výsledkom videosummitu je podpísanie Záhrebskej deklarácie.



Nemenej dôležitým je podľa jeho slov aj dlhodobý ekonomický a investičný plán, ktorý pripravuje Európska komisia, a ktorého cieľom je pomôcť krajinám západného Balkánu zvládnuť následky pandémie koronavírusu, dlhodobo podporiť rozvoj ich ekonomík a čo najviac pripraviť tieto krajiny na vstup medzi členské krajiny EÚ.



"Záhrebská deklarácia je dôležitou súčasťou európskej cesty našich partnerov v tomto regióne. Budúcnosť krajín západného Balkánu je v Európskej únii, a preto bolo dôležité, že EÚ bola počas pandémie solidárna a jasne ukázala, že s krajinami západného Balkánu počíta," uviedol slovenský europoslanec.



Summit "na diaľku" bol podľa Bilčíka dobrou príležitosťou znovu potvrdiť záväzok EÚ voči západnému Balkánu. A rovnako aj príležitosťou pre lídrov zo západného Balkánu (Albánska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Kosova, Severného Macedónska a Srbska) potvrdiť záväzky týkajúce sa dodržiavania zásad právneho štátu, demokracie a pokračujúcich reforiem.



"Naším spoločným cieľom je rozšírenie EÚ a aj stredajší summit ukázal, že vieme prekonávať prekážky, aby sme to dosiahli. Únia sa musí aktívne angažovať a podporovať reformy v regióne. Rovnako oceňujeme záväzok partnerov západného Balkánu presadzovať európske hodnoty a zásady a dôsledne a dôrazne pracovať na potrebných reformách," vysvetlil Bilčík.



Poslanec pripomenul, že prvý krok k solidarite ukázala EÚ už v marci, keď prijala plán pomoci vo výške 3,3 miliardy eur na boj krajín západného Balkánu s pandémiou koronavírusu a jej následkami. Ďalším krokom, ktorý bol schválený na videosummite, je dlhodobý ekonomický a investičný plán pre západný Balkán. Ten bude zameraný na dopravu, energetiku a ekonomiku, pri dodržaní princípov digitálnej a zelenej transformácie, čo sú priority EÚ.



Bilčík pripomenul, že Európsky parlament sa spolu s ďalšími euroinštitúciami zapája do tohto procesu, keď v ťažkých časoch koronakrízy výrazne pomáha ľuďom na západnom Balkáne finančne, politicky aj zdravotnícky. Dodal, že šéfovia delegácií EP pre západný Balkán, vrátane neho, vyzvali svojich partnerov v tomto regióne, aby sa pevne držali európskych hodnôt a napredovali v potrebných reformách. Inštitúcie EÚ sú ochotné im pomáhať v boji s organizovaným zločinom a korupciou, prijímaním sociálnych a ekonomických reforiem, pri posilňovaní súdnictva, právneho štátu a demokratických inštitúcií, ako aj pri ochrane slobody slova a slobody médií. "Sú to reformy, ktoré posilnia ekonomiku a pomôžu prilákať zahraničné investície. V procese rozširovania EÚ nie je totiž priestor na zhoršenie kvality demokracie, a to ani kvôli pandémii koronavírusu," odkázal Bilčík.



