Summit pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

Výzva pre mladých inovátorov - študentov, startupy a samosprávu

2-dňová ON-LINE konferencia

Bratislava 7. septembra (OTS) - Autonómne vozdlá – autá bez šoféra sú veľkou výzvou pre mladých inovátorov -študentov. Je to príležitosťou pre študentov - inovátorov v oblasti, v ktorej Slovensko výrazne zaostáva za svetom a za všetkými susedmi. A toto sa týka tiež samosprávy Slovenska.Medzinárodná ON-LINE konferencia Autonomous Vehicles Summit sa zameriava na mobilitu, vrátane autonómnych vozidiel a podmienky ich adopcie do prostredia miest a regiónov krajiny, inovácie v automobilovom priemysle, užívateľské aplikácie iných odvetví, aj s predstavením inovatívnych na Slovensku vyvinutých autonómnych vozidiel a sleduje trendy súčasnej digitálnej transformácie v kontexte. Summit bude zahŕňať vystúpenia špičkových rečníkov – odborníkov zo Slovenska a zo zahraničia, ktorým môžu klásť účastníci online otázky pred podujatím cez SLIDO rooms a najmä počas podujatia v rámci PANEL diskusií, k čomu budú realizované virtuálne konferenčné panely okrúhleho stola s moderovanými panelovými diskusiami.Extra výhodou účasti na ON-LINE summite autonómnych vozidiel je ihneď po plnej registrácii k on-line účasti na podujatí možnosť predstavenia sa a komunikovať cez ROOMy SLIDO, ktoré sú vytvorené v prostredí stránky summitu, so všetkými už registrovanými účastníkmi. Ide o možnosť interaktívnej textovej komunikácie smerovanú k networkingu (registrácia je na oficiálnej stránke summitu REGISTRATION ).Mimoriadne výhodná cena za účasť naAutonómnych vozidiel s platbou cez platobnú bránu Global payments priblíži účastníkom summitu budúcnosť (pri nekonaní summitu vrátenie peňazí v plnej výške).Rozhodli sme sa podporiť možnosť a sprístupnenie účasti pre inovátorov - študentov, ktorí sú držiteľmi platnej karty ISIC a topo celé dva dni konferencie, aby sa mohli za takýchto skvelých podmienok pripojiť a aktívnou účasťou na summite po kompletnej registrácii na oficiálnej stránke eventu.Každý je vítaný, aby si rozšíril obzory v oblasti, ktorá sa nenávratne blíži, vrátane samospráv celého Slovenska a startups. Autonómne riadenie zmení všetko. Na summite predstavíme okrem rady iných mimoriadne technologicky a aplikačne zaujímavých noviniek, tiežprednáškou rečníka svetového výrobcu, firmou NAVYA i so skúsenosťami a mimoriadne rýchlym rastom využitia vo svete tejto novinky, plne autonómneho elektro mikrobusu pre public zóny miest či regiónov či turistické oblasti, napr. na Slovensku pravdepodobne žiaduce pre oblasť Tatier.