Školy umeleckého priemyslu si budú môcť do portfólia pridať nový odbor

Košice 4. februára (TASR) - Od nového školského roka si budú môcť školy umeleckého priemyslu (ŠUP) na celom Slovensku pridať odbor dizajn digitálnych aplikácií do svojho portfólia študijných odborov. Po päťročnom experimentálnom overovaní ho ministerstvo školstva zaradilo do siete stredných škôl. TASR o tom informovala Ľubica Reváková z Občianskeho združenia (OZ) UX / Košice a ŠUP Košice.



V roku 2017 dostala ŠUP v Košiciach a v Trenčíne zelenú na otvorenie nového stredoškolského odboru dizajn digitálnych aplikácií. Po roku príprav sa začalo s jeho experimentálnym overovaním. Ako tvrdí jeho spoluautorka Reváková zo ŠUP Košice, pri tvorbe vzdelávacieho programu tvorcovia učebného plánu reagovali na potreby zamestnávateľov.



"Výtvarné umenie už dávno nie je len o tradičných technikách. Čoraz viac nové technológie hrajú dôležitú úlohu aj v tomto odvetví. S rastúcim počtom IT firiem vzniká prirodzená požiadavka aj na dizajnérov, ktorí okrem grafického dizajnu ovládajú aj celú stratégiu tvorby produktov a sú zdatní v digitálnych zručnostiach," povedala Reváková.



Ako pokračovala, unikátom stredoškolského odboru dizajn digitálnych aplikácií je spolupráca so zamestnávateľmi. Už na začiatku experimentálneho overovania učiteľom pomáhali tvoriť učebné plány odborníci z praxe z medzinárodných dizajnérskych spoločností. Pred pár rokmi dizajnéri spoločne s učiteľkami zo ŠUP Košice založili OZ UX / Košice, ktorého hlavnou činnosťou je podpora vzdelávania v oblasti User Experience (používateľská skúsenosť).



"Organizujeme rôzne podujatia, kde žiaci majú možnosť spoznať profesionálnych dizajnérov a získať kontakty. Okrem rôznych vzdelávacích aktivít pre stredoškolákov sa snažíme podporovať výučbu aj na základných školách a univerzitách. Dáva nám to väčšie možnosti podporovať digitálne zručnosti a kritické myslenie," uviedla Reváková.



Dizajn digitálnych aplikácií je zameraný na tvorbu digitálnych produktov pre budúcich používateľov so zameraním na ich potreby. Žiaci získavajú zručnosti najmä z oblasti User Experience a User Interface (používateľské rozhranie). Absolventi majú širokospektrálne zameranie. So svojimi zručnosťami sú pripravení ďalej študovať na vysokých školách alebo sa zamestnať v odbore.



"Vďaka úzkej spolupráci so Slovenskou User Experience Asociáciou majú nielen učitelia, ale aj žiaci možnosť ďalšieho profesionálneho rastu s celoslovenskou pôsobnosťou," dodala Reváková.