Superpotravina z kuchyne: Paradajky posilňujú imunitu
Paradajky tiež udržujú tráviaci systém zdravý tým, že zabraňujú zápche aj hnačke.
Autor TASR
Bratislava 29. augusta (TASR) - Paradajky pomáhajú znižovať zápaly v tele, majú výrazné antibakteriálne a protiplesňové účinky. Obsahujú tiež vitamíny a vlákninu a podporujú tráviaci systém. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava hlavné mesto na to poukázal na sociálnej sieti.
Ozrejmil, že paradajky obsahujú vitamín K, A i C a obsahujú tiež silný antioxidant lykopén. „Lykopén pomáha taktiež zabezpečovať vnútornú ochranu pokožky pred poškodením UV žiarením, nakoľko je účinnejší ako vitamín E a betakarotén,“ doplnil úrad.
Paradajky tiež udržujú tráviaci systém zdravý tým, že zabraňujú zápche aj hnačke. Okrem toho majú veľké množstvo vlákniny, ktoré môžu vylučovať črevá a znižovať príznaky zápchy.
RÚVZ upozornil, že konzumácia paradajok môže určitej skupine ľudí spôsobovať problémy. „Opatrní by mali byť preto ľudia s alergiou, tí ktorí trpia na pálenie záhy, majú hnačku či problém s močovými cestami. Šupka a zrniečka môžu črevá a žlčové cesty podráždiť. Ľuďom, ktorí trpia poruchami trávenia môžu rajčiny spôsobovať aj nepríjemné nadúvanie,“ priblížil.
