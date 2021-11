Šuran: Takto zjednotené vysokoškolské prostredie ešte nikdy nebolo

Na snímke predseda Rady vysokých škôl Martin Putala, foto z archívu. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 10. novembra (TASR) – Takto zjednotené vysokoškolské prostredie ako je teraz, ešte nikdy nebolo, tvrdí predseda Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) Filip Šuran. Pred stredajším zasadnutím akademickej obce Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave poukázal na to, že vysokoškolské reprezentácie a zároveň aj niektoré vysoké školy nesúhlasia s návrhom novely zákona o vysokých školách, ktorý žiadajú stiahnuť z medzirezortného pripomienkového konania (MPK).Šuran poukázal na to, že budúci týždeň 16. novembra organizujú spolu s reprezentáciami vysokých škôl a niektorými univerzitami protest.povedal Šuran. Tvrdí, že návrh novely zákona dáva ministerstvu školstva obrovskú silu.Predseda Rady vysokých škôl Martin Putala nevidí, že by novela vysoké školy posúvala ku kvalite.uviedol Putala. Počas zasadnutia akademickej obce STU vyzval verejnosť na to, aby podporila protest, ale aj petíciu, ktorá v súvislosti s novelou zákona vznikla.Podľa Putalu sa hlásia k reformám, ktoré by umožnili ďalšie skvalitnenie procesov na vysokých školách. Tvrdí, že podrobne definovali jednotlivé zásady tak, ako si ich predstavujú a na čom by mala byť novela postavená. Slovenským vysokým školám v porovnaní so zahraničím chýba zodpovedajúce financovanie, tvrdí Putala.vysvetlil predseda Rady vysokých škôl.Putala počas stretnutia uviedol, že oslovili na diskusiu aj predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽANO). Zároveň poznamenal, že už nevidí priestor na ďalšiu diskusiu so zástupcami ministerstva školstva. Rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček povedal, že pripomienky k zákonu môžu v rámci MPK podať do piatka (12. 11.). Priestor na ďalšie rokovanie bude až po stiahnutí novely, myslí si rektor STU Oliver Moravčík.Študentská rada vysokých škôl oslovila so žiadosťou o stretnutie aj prezidentku SR.uzavrel Šuran.Rezort školstva v utorok (9. 11.) pre TASR uviedol, že je v súvislosti s návrhom novely zákona o VŠ otvorené diskusii a uvíta akékoľvek návrhy a pripomienky k zákonu, ktorý sa momentálne nachádza v MPK. Návrh zákona podľa ministerstva školstva vychádza aj z relevantných zahraničných analýz, štúdií a porovnaní, z ktorých vyplýva, že slovenské vysoké školy nevyhnutne potrebujú reformu.