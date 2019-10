Modernizácia kardiocentra napreduje, od štátu dostane 2 milióny eur

Banská Bystrica 21. októbra (TASR) – Modernizácia Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb (SÚSCCH) v Banskej Bystrici pokračuje podľa plánu. Konštatovali to v pondelok predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) a ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD), ktorí tam boli na kontrolnom dni. Oznámili, že SÚSCCH, a. s., dostane od štátu finančnú injekciu dva milióny eur, ktoré po desiatich rokoch fungovania SÚSCCH pôjdu podľa riaditeľa Juraja Frajta najmä na nákup nových angiografov a ďalšie dovybavenie.



"Na Slovensku máme okrem štátnych nemocníc aj tieto ústavy, ktoré sú akciové spoločnosti a musia hospodáriť v zmysle špeciálnych predpisov, a teda nie je možné ich tak ako pri štátnych nemocniciach kedykoľvek dotovať dodatočnými prostriedkami. Rozhodli sme sa preto s pani ministerkou, že všetkých päť takých ústavov bude zadotovaných zvýšenými kapitálovými vkladmi štátu. Do banskobystrického poputujú v najbližších týždňoch dva milióny eur ako zvýšený vklad štátu," konštatoval premiér.







Ako spresnila Kalavská, "v súčasnosti sme v legislatívnom procese zvýšenia vlastného imania v akciových spoločnostiach, kde jediným akcionárom je štát". Finančná injekcia tak okrem SÚSCCH smeruje i do východoslovenského a bratislavského ústavu, do popradskej nemocnice a onkologického ústavu v Košiciach.



Hrubá stavba nového Preventívno-ambulantného a diagnostického centra v susedstve ústavu SÚSCCH, ktoré vzniká "na zelenej lúke" a má byť dokončené v polovici roku 2020, je hotová.





Ako priblížil Frajt, jeho výstavba súvisí s enormným nárastom činností. "Ak sme v roku 2009 vyšetrili v našich ambulanciách 31.000 pacientov, tak minulý rok to bolo už viac ako 48.000," uviedol. Nové centrum bude mať preto za úlohu rozšíriť ambulantné činnosti a zriadiť pracovisko komputerovej tomografie a magnetickej rezonancie. V pôvodných priestoroch ústavu vznikne navyše pracovisko jednodňovej chirurgie a denný stacionár, čím sa navŕši lôžková kapacita zariadenia.



Podľa Kalavskej srdcovo-cievne ochorenia a onkologické sú jednou z najčastejších príčin úmrtí Slovákov. Je preto dôležité, aby si všetky zariadenia, ktoré na liečenie týchto chorôb v krajine máme, zachovali špičkové postavenie.



"Pri nástupe do funkcie som povedala, že mojím cieľom počas práce ministerky je, aby každý človek na Slovensku mal možnosť konzultácií v špičkovom diagnostickom centre. Stavba centra nám k takému cieľu pomôže," dodala ministerka.



Do výstavby SÚSCCH doteraz investoval približne dva z plánovaných takmer deviatich miliónov eur.