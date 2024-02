Susko a Kamenický: Vražda J. Kuciaka je zneužívaná na politické účely

Bratislava 21. februára (TASR) - Téma vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice je zneužívaná na politické účely. Zhodli sa na tom minister spravodlivosti Boris Susko a šéf rezortu financií Ladislav Kamenický (obaja Smer-SD). Uviedli to v súvislosti so stredajším šiestym výročím vraždy.



"Každá smrť mladého človeka je tragickou udalosťou a aj toto bolo. Bývalá vláda aj všetky ostatné robili maximum pre vyšetrenie vraždy. Všetci by si mali uctiť ich smrť, ale nerobme z toho veľkú politickú tému," skonštatoval Kamenický. Susko poukázal na to, že právne predpisy na Slovensku sú nastavené tak, aby ochránili všetky osoby na Slovensku vrátane novinárov.



"Je smutné, že to po šiestich rokoch nie je vyšetrené," poznamenal minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Dodal, že je to smutná vizitka Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry.



Šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) pripomenul, že vtedajší premiér Peter Pellegrini upokojil spoločnosť po vražde, vrátil renomé Slovenska a podarilo sa páchateľov potrestať a sú vo väzení.



Novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili 21. februára 2018 v ich rodinnom dome vo Veľkej Mači v okrese Galanta. Najpravdepodobnejším motívom bola podľa polície jeho investigatívna žurnalistická práca. V prípade sú právoplatné tri rozsudky. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.