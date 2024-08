Susko je presvedčený, že Kováčik má právo na spravodlivý súdny proces

Bratislava 16. augusta (TASR) - Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) je presvedčený, že bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik má dostať šancu na uplatnenie svojho práva na spravodlivý súdny proces. Zároveň tvrdí, že dovolanie podala v minulosti aj exministerka za SaS Mária Kolíková a opakovane prerušila odsúdeným aj výkon trestu. Opozícia sa kritikou voči Suskovi a návrhom na odvolanie snaží prekrývať svoju neschopnosť, tvrdí minister.



"Po preštudovaní podnetu zo strany obhajoby Dušana Kováčika som presvedčený, že bývalý špeciálny prokurátor má dostať šancu na uplatnenie svojho práva na spravodlivý súdny proces," povedal vo vyjadrení Susko. Pripomenul, že prokurátor, ktorý Kováčikovu kauzu dozoroval, je dnes obvinený a spolu s ním aj vyšetrovatelia, ktorí mali manipulovať trestné konania.



Kolíková sa podľa Suska snaží navodiť dojem, že hrubo zasiahol do nezávislosti rozhodovania súdu, pretože rozhodol o jeho právoplatnom rozsudku. "Buď absolútne neovláda Trestný poriadok alebo hrubo zavádza. Ak som sa dopustil zásahu do nezávislosti súdu, potom majú opoziční poslanci stonásobne väčší dôvod vyzvať na vyvodenie zodpovednosti práve Máriu Kolíkovú," skonštatoval s tým, že exministerka podala viac ako 30 dovolaní a mala by vedieť, že dovolanie je možné podať výlučne proti právoplatným rozhodnutiam. "Poslankyňa Kolíková sa však usiluje vyvolať vo verejnosti dojem, ako by som robil niečo neobvyklé, neetické či protizákonné," doplnil.



Opozícia podľa ministra tvrdí, že dôveruje súdom, ktoré Kováčika poslali do väzenia, a na druhej strane má problém s tým, aby v tejto veci rozhodol opakovane ten istý Najvyšší súd SR.



Návrh na mimoriadnu schôdzu, na ktorej sa má odvolávať Susko, podali opoziční poslanci aj pre nesúhlas s krokmi ministra v prípade Kováčika. Vyčítajú mu, že podal dovolanie v prípade právoplatne odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora a zároveň rozhodol o prerušení výkonu trestu odňatia slobody až do rozhodnutia Najvyššieho súdu SR o dovolaní. Kolíková ho kritizuje za to, že svoju právomoc využil pri "odsúdenom korupčníkovi". Suskovi už vyjadril podporu aj premiér Robert Fico (Smer-SD).