Susko: Komunikácia medzi rezortom spravodlivosti a sudcami sa zlepšila
Autor TASR
Bratislava 1. januára (TASR) - Od nástupu súčasného vedenia Ministerstva spravodlivosti (MS) SR prispelo k dôveryhodnosti justície zlepšenie komunikácie medzi rezortom a sudcami. V rozhovore pre TASR to konštatoval minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD). Od začiatku podľa jeho slov počúvali, že komunikácia medzi ministrami a sudcami bola veľmi obmedzená, a z toho vznikali aj rôzne negatívne javy, keď sa prijímali opatrenia, ktoré neboli dostatočne komunikované so sudcovským stavom.
„Nikdy ten stav nebude úplne ideálny, ale vždy je čo zlepšovať a myslím, že sa nám za ostatné dva roky podarilo veci zásadným spôsobom zlepšiť, minimálne v otázkach komunikácie, čo sa potom premieta aj do samotnej aplikačnej praxe,“ priblížil Susko.
Šéf rezortu spravodlivosti zároveň v januári očakáva ďalšie stretnutia pracovnej skupiny k Návrhu stratégie rozvoja súdnictva na roky 2026 až 2031, ktorý hovorí o nastavení stratégie súdnictva do budúcnosti. Na najbližších stretnutiach má pracovná skupina diskutovať o tom, akým spôsobom dokument doplniť o základné tézy.
„Potom sa tézy budú ďalej rozpracovávať na to, aby z toho vznikla naozaj kvalitná stratégia, čo so súdnictvom do budúcnosti. Nemá to byť len otázka toho, čo si myslím ja ako minister alebo ministerstvo, ale ako to vidia aj zúčastnené strany v rámci súdnictva, či už sú to sudcovia, Súdna rada SR, akademická obec a ďalšie subjekty,“ ozrejmil Susko s tým, že tento dokument nemá slúžiť len na jedno volebné obdobie. Takisto nie je spracovaný súčasnou vládou, ale odborníkmi z danej oblasti.
Rezort spravodlivosti sa zároveň chce vrátiť k inštitútu justičného čakateľa, ktorý už v minulosti existoval a nahradil ho vyšší súdny úradník. Podľa sudcov však tento inštitút neplní účel, ktorým má byť príprava na funkciu sudcu. „Vyšší súdny úradník sa venuje jednej agende u jedného sudcu, ktorému pripravuje podklady, vedie spisovú agendu a tak ďalej, a nie je jeho základným cieľom príprava na funkciu sudcu,“ spresnil Susko a doplnil, že v minulosti si musel justičný čakateľ prejsť všetkými oddeleniami na súdoch, čím sa systematicky pripravoval na výkon funkcie sudcu. Podľa Suska takisto vyšší súdni úradníci končia na justičných skúškach horšie ako napríklad prokurátori.
V súvislosti s medializovanými úvahami o zrušení Špecializovaného trestného súdu Susko zopakoval, že žiadny návrh ani diskusia o jeho zrušení nie je na stole. Podľa ministra je však namieste zamýšľať sa nad tým, akým spôsobom rozdeliť odvolaciu a dovolaciu agendu vo vzťahu k Špecializovanému trestnému súdu, čím by sa zabezpečil spravodlivý proces pre účastníkov konania. Podľa Suska na to existujú viaceré modely. „Je možnosť rozdeliť agendu na okresné súdy v sídle kraja, kde by bol Špecializovaný trestný súd napríklad odvolacím orgánom a potom Najvyšší súd SR dovolacím orgánom. Tých modelov je viacej a diskusia zatiaľ veľmi neformálne prebieha. Uvidíme, k akému výsledku v rámci diskusie dôjdeme a či sa vôbec rozhodneme niečo v takomto smere upraviť,“ načrtol Susko.
