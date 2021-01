Susko kritizuje, aby MS mohlo bezdôvodne nazerať do notárskeho spisu

Bratislava 27. januára (TASR) - Opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Boris Susko (Smer-SD) kritizuje zámer, aby si oprávnené orgány, medzi nimi Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR, mohli bez udania dôvodu požičať a nazerať do notárskeho spisu. Vyplýva to z novely Civilného mimosporového poriadku. Kritizuje, že v novele sa má zrušiť povinnosť orgánov odôvodňovať svoje žiadosti na zapožičanie spisu. Chce preto tento zámer z novely vypustiť. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) to odôvodňuje tým, že mnohí notári odmietali vydávať spisy, aj keď dal rezort odôvodnenú žiadosť. Reagovala, že pokiaľ chcú začať disciplinárne konanie, zistiť, či došlo k porušeniu, musia si riadne preštudovať spis.



V spisoch notára sa podľa Suska nachádzajú osobné údaje občanov, ako aj skutočnosti súkromnej povahy, o ktorých je notár povinný zachovávať mlčanlivosť. Susko nevidí dôvod na to, aby aj orgány štátneho dohľadu mohli do týchto spisov vstupovať bezdôvodne. Kritizuje, že by si aj MS ako politický orgán mohol zapožičať ktorýkoľvek spis občana. Predložil preto pozmeňujúci návrh, aby sa v novele vypustilo ustanovenie upravujúce možnosť bezdôvodnej žiadosti o spis.



Kolíková reagovala, že niektorí notári mali problém dať rezortu spravodlivosti spis, aj keď dal odôvodnenú žiadosť. Minister si podľa nej potrebuje pozrieť dôsledne spis, ak chce podať disciplinárny návrh, ak napríklad dochádza k prieťahom, alebo ak chcú preskúmať podnet, ktorý dostali.



Podpredseda NR SR Juraj Šeliga (Za ľudí) si nemyslí, že by ministerstvo možnosť bezdôvodného vypýtania spisov využívalo. Môže to byť podľa neho výstraha pre niektorých notárov v súvislosti so známymi prípadmi. Je podľa neho na mieste, aby ministerstvo takto konalo.



Novela Civilného mimosporového poriadku hovorí, že vykonávanie takzvaného inštitútu vydržania by sa malo presunúť z notárov na súdy. Šeliga predložil pozmeňujúci návrh, ktorý má ozrejmiť, že účastníkom konania o potvrdení vydržania je aj osoba, ktorá podala námietky v tejto časti konania. Účastníkom konania sa stáva až podaním námietok. Navrhuje tiež, aby sa súdu umožnilo zamietnuť návrh na začatie konania o potvrdení vydržania len v prípade, ak sa námietky odmietli a sú dôvodné.