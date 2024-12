Susko: Legislatívny cieľ v 2025 je rekodifikácia Občianskeho zákonníka

Bratislava 31. decembra (TASR) - Základný legislatívny cieľ rezortu spravodlivosti pre budúci rok je predložiť do legislatívneho procesu rekodifikáciu Občianskeho zákonníka. V nej by chcelo ministerstvo spravodlivosti napríklad odstrániť dualitu najmä medzi zmluvnými vzťahmi v obchodnom a občianskom práve. V rozhovore pre TASR to uviedol minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD).



"Vymenovali sme úzku pracovnú skupinu, ktorá pripravuje návrh, ktorý je už čiastočne pripravený. Chceli by sme s tým budúci rok ísť do veľkej rekodifikačnej komisie, už s konkrétnym návrhom, ktorý by potom rekodifikačná komisia posúdila," priblížil Susko. Predpokladá, že v lete alebo na jeseň budúceho roka predložia návrh do legislatívneho procesu.



Rezort má však aj ambíciu napríklad zlepšiť vzdelávanie v justícii, či už samotných sudcov, prokurátorov a ďalších zamestnancov, najmä probačných a mediačných úradníkov. V tejto súvislosti ministerstvo pripravuje novelizáciu zákona o justičnej akadémii, ktorou by chceli posilniť vzhľadom na novelizácie trestných kódexov, vzdelávanie probačných a mediačných úradníkov, ktorí sú podľa Suskových slov kľúčoví pri ukladaní alternatívnych trestov.



Ministerstvo tiež pripravuje novelizáciu zákona o obchodnom registri, ktorou by chceli zrýchliť konania pre podnikateľské subjekty práve z hľadiska zápisov, či už jednotlivých obchodných spoločností alebo zmien v obchodných spoločnostiach prostredníctvom notárov, ktorí vedia overiť dôveryhodným spôsobom jednotlivé informácie.



Rezort by chcel tiež zrealizovať rekodifikáciu trestného práva, hmotného, aj procesného, čo si stanovil aj v programovom vyhlásení vlády. "Sú tam ešte ďalšie veci, ktoré stoja za úvahu, akým spôsobom ich upraviť, a to najmä zefektívniť a zrýchliť trestný proces tak, aby mal každý právo na spravodlivé súdne konanie v reálnom čase, teda, aby konanie trvalo reálny čas. Nielen samotné trestné konanie, ktoré prebieha na súde, ale aj prípravné konanie," ozrejmil minister s tým, že celkovú rekodifikáciu by chceli do legislatívneho procesu predložiť v roku 2026.