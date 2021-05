Susko: Majetkové priznanie za rok 2020 podalo zhruba 1750 funkcionárov

Bratislava 16. mája (TASR) - Majetkové priznanie za rok 2020 podalo do konca apríla zhruba 1750 verejných funkcionárov. Okolo 200 funkcionárov podalo priznania neskôr alebo vôbec, za čo im hrozia pokuty. Pre TASR to skonštatoval predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre nezlučiteľnosť funkcií Boris Susko (Smer-SD).



"Pokiaľ ide o verejných funkcionárov, ktorí mali povinnosť podať do 30. 4. priznanie, tak sme obdržali približne 1750 oznámení," uviedol Susko. Ďalších okolo 200 alebo 215 podľa jeho slov priznanie buď nepodalo vôbec, alebo po lehote. Poznamenal, že voči nim budú musieť v zmysle ústavného zákona začať vo výbore konanie.



Susko ozrejmil, že za neskoré podanie alebo nepodanie priznania hrozí funkcionárom pokuta vo výške jedného mesačného platu verejného funkcionára. "V prípade, že plat bol nižší ako priemerná nominálna mzda v národnom hospodárstve, tak je to vo výške tejto priemernej nominálnej mzdy," doplnil.



Priznania verejných funkcionárov za predošlé obdobie sa zverejnili len nedávno, oneskorenie spôsobil ich nárast po zmene zákona a prispela k tomu aj pandémia. Susko pre TASR uviedol, že pri oznámeniach za rok 2020 urobia všetko pre to, aby boli zverejnené skôr.



Povinnosť podať majetkové priznanie sa týka prezidenta SR, poslancov NR SR, členov vlády, štátnych tajomníkov, vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, sudcov Ústavného súdu SR, predsedu a podpredsedov Najvyššieho súdu SR, členov Súdnej rady SR, generálneho prokurátora či verejného ochrancu práv. Majetkové priznanie musia podľa zákona podať napríklad aj náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR, riaditeľ Slovenskej informačnej služby, rektori verejných vysokých škôl či šéfovia Železníc Slovenskej republiky.



Susko už dávnejšie upozornil, že povinnosť podať majetkové priznanie sa týka aj funkcie štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu, členov riadiaceho orgánu a členov kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnických osôb, ktorých do funkcie priamo alebo nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu.