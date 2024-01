Susko nevylúčil možné zmeny v súdnej mape, čaká na spätnú väzbu súdov

Bratislava 2. januára (TASR) - Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) nevylučuje možné zmeny v aktuálnej podobe súdnej mapy. Najskôr sa chce pýtať jednotlivých súdov, ako hodnotia implementačnú fázu reformy a kde vidia jej slabé stránky. Susko to uviedol v rozhovore pre TASR.



"Momentálne prebieha fáza zbierania dát z jednotlivých súdov. Na základe týchto vstupných dát pošleme jednotlivým súdom dotazník, v ktorom sa ich budeme pýtať na to, aký dosah mala táto reforma na ich fungovanie," podotkol.



Susko avizoval, že ministerstvo na základe získaných informácií rozhodne, či treba do súčasného nastavenia súdnej mapy zasahovať. Prípadné zmeny však podľa neho nemôžu ovplyvniť plnenie z plánu obnovy. "Zámerom je dodržať cieľ reformy, ktorým je zefektívnenie, zrýchlenie a skvalitnenie súdnych konaní," dodal.



V súvislosti s činnosťou ministerstva spravodlivosti poukázal na problémy súvisiace s projektovým riadením. "Nachádzame stále nové a nové problémy, ktoré budeme musieť riešiť. Momentálne ich analyzujeme a v krátkej dobe to budeme možno aj verejne prezentovať," dodal.



Nová súdna mapa priniesla od júna 2023 okrem iného vznik mestských súdov v Bratislave a Košiciach i troch správnych súdov. Zväčšenie obvodov súdov má zas vytvoriť lepšie predpoklady na špecializáciu sudcov na civilnú, obchodnú, trestnú a rodinnú agendu. V priebehu dvoch-troch rokov sa očakáva aj zrýchlenie konaní. Na reformu nadväzujú investície z plánu obnovy do súdnych budov.