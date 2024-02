Susko: Novela Trestného zákona zabezpečí spravodlivejšie Slovensko

Bratislava 9. februára (TASR) - Novela Trestného zákona podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) zabezpečí, že Slovensko bude lepšie a hlavne spravodlivejšie pre všetkých občanov SR. Uviedol to pre reláciu TV Joj Na hrane. Poslankyňa Irena Bihariová (Progresívne Slovensko) podotkla, že momentálne je na ťahu prezidentka, ktorá môže prípadným nepodpísaním zákonu zabezpečiť návrat novely do parlamentu.



"Slovensko bude spravodlivejšie a lepšie pre všetkých občanov SR, pretože v prvom rade, čo je účelom novely týchto trestných zákonov, je zabezpečiť ochranu všetkých občanov SR," uviedol s tým, že v minulosti sme boli svedkami porušovania práv ľudských práv a slobôd občanov.



Na margo skracovania premlčacích dôb podotkol, že ich Slovensko harmonizuje s ostatným svetom a nie sú dramaticky nižšie ako napríklad v Rakúsku.



Bihariová podotkla, že aktuálne, po schválení novely, opozičným poslancom žiadne možnosti neostali. Na ťahu je podľa jej slov prezidentka, ktorá môže zákon nepodpísať a vrátiť ho do druhého čítania.



Podotkla, že existuje množstvo dôvodov, prečo by Ústavný súd SR prípadne mohol rozhodnúť o pozastavení účinnosti novely.



"Keď opomenieme ten proces, akým sa celá tá procedúra a schvaľovanie viedlo, tak to samotné znenie - už len keď pomyslíme, že sa pripravovalo osobami, ktoré sú v konflikte záujmov a zároveň si časť z nich aj tento zákon odhlasovali, - je minimálne niečo, čo môže ústavný súd zaujímať," skonštatovala.