Susko: Novelou sme prešli zo stredoveku do moderného trestného práva

Bratislava 9. februára (TASR) - Prijatím novely Trestného zákona sme sa dostali zo stredoveku do moderného trestného práva, aké poznáme z okolitých krajín. Vyhlásil to minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) na piatkovej tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR. Odmieta vytrhávanie informácií týkajúcich sa trestného činu znásilnenia z kontextu. Podčiarkol, že premlčacie lehoty sa menia vo vzťahu k celému trestnému právu.



Susko priblížil, že zanikne Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), no jeho prokurátori v štruktúrach ostanú a ďalej budú dozorovať prípady. Na krajských i okresných prokuratúrach je podľa neho dostatok kvalifikovaných prokurátorov a žiadne z konaní sa nezastaví. Dodal, že novelou sa zákon pretavil do podoby moderného trestného práva, najmä kladením dôrazu na alternatívne tresty. Motiváciu vidí aj pri nahrádzaní škody. Zdôraznil potrebu možnej nápravy páchateľa, aby sa nedopúšťal recidívy. Prínos vidí v úprave pojmov a podmienok na uzatváranie dohôd so spolupracujúcimi obvinenými.



Skracovanie premlčacích lehôt minister odôvodňuje tým, že musí byť možné spravodlivo potrestať páchateľa a v zmene vidí priestor vytvoriť tlak či motiváciu pre orgány činné v trestnom konaní vyšetriť prípady čo najskôr. Čo sa týka výšky minimálnej škody, pri ktorej sa určitý skutok stane trestným činom, ozrejmil, že v minulosti bola táto výška naviazaná na minimálnu mzdu, ktorá je aktuálne okolo 700 eur, preto tak nastavili aj hranicu škody, od ktorej bude skutok už trestný čin, a nie priestupok.



Susko sa vyjadril aj ku kritike zo strany opozície v súvislosti so skrátením premlčacích lehôt aj pri znásilnení. Poznamenal, že lehota sa upravila komplexne pre celý trestný systém, a to obdobne ako v zahraničí. Tvrdí, že opozícia účelovo vybrala práve tento príklad a diskusia sa presunula do emotívnej roviny. Šírili sa podľa neho polopravdy. Aj pri znásilnení je podľa neho lehota premlčania desať rokov v poriadku. Upozornil, že po rokoch je už veľmi problematické spáchanie skutku dokázať vzhľadom na to, že už nie je možné zabezpečovať vecné dôkazy, zdokumentovať zranenia či biologické stopy.



Poslanci Smeru-SD na tlačovej konferencii zdôraznili, že si váži zdravie ženy a jej postavenie. Predseda poslaneckého klubu Smer-SD Ján Richter doplnil, že diskutovali o možnosti prípravy brožúry či manuálu pre ženy, na ktoré organizácie či úrady sa môžu obrátiť a ako môžu postupovať. To im podľa neho pomôže viac ako hystéria a klamstvá opozície. Poslanci apelovali aj na prevenciu.