Susko: Nový Občiansky zákonník má posilniť slobodnú vôľu jednotlivca

Bratislava 8. júla (TASR) - Nový Občiansky zákonník má posilniť slobodnú vôľu jednotlivca. Na druhej strane má byť zásah štátu do tejto slobody obmedzený. Jeho cieľom je tiež zjednotiť v súčasnosti roztrieštené súkromné právo do jedného komplexného kódexu. Na utorkovej tlačovej besede to uviedol minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD). Do medzirezortného pripomienkového konania chcú finálny návrh predložiť na jeseň. Minister dúfa, že nový právny predpis nadobudne účinnosť v priebehu budúceho roka.



Susko priblížil, že ide o rozsiahlu komplexnú reformu súkromného práva. Výnimočne zavádzajú nové pojmy a inštitúty tam, kde je to nevyhnutné. Rekodifikáciou sa má tiež odstrániť dualizmus záväzkov v Občianskom a Obchodnom zákonníku, respektíve celá záväzková časť sa z Obchodného zákonníka vypúšťa. Minister podotkol, že o potrebe novej úpravy Občianskeho zákonníka sa diskutuje už vyše 30 rokov. „Sme azda poslednou krajinou vo vyspelej Európe so socialistickým Občianskym zákonníkom z roku 1964, teda má 61 rokov a za 30 rokov jeho porevolučnej existencie, čo sme ho nedokázali zmodernizovať. Novelizovali sme ho celkovo 60-krát,“ konštatoval Susko.



Nový Občiansky zákonník bude pozostávať so šiestich častí: všeobecná časť, osoby, rodinné právo, vecné práva, záväzkové právo a dedičské právo. Definovať by mal napríklad ľudské telo a pojem zviera. Čo sa týka rodinného práva, nový predpis precizuje podmienky uzavretia manželstva v prípade priameho ohrozenia života jedného so snúbencov. Pribudne napríklad nový dôvod neplatnosti manželstva, a to nepoctivý úmysel pri jeho uzatváraní. Počíta sa aj s upustením pojmu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktorý by nahradil pojem spoločné imanie manželov. Zmeny v oblasti určovania a zapierania otcovstva zohľadňujú rozhodovaciu prax a medicínsky pokrok. V prípade výživného sa zavádza napríklad nový inštitút jednorazového príspevku pre mimoriadne výdavky.



Zmeny nastanú napríklad v dedičskom práve. Pribudne nový dedičský titul - dedičská zmluva. Závet však zostane zachovaný. Pribudnú aj inštitúty odkazu a príkazu.



Susko ozrejmil, že kultúrno-etické otázky ostanú zachované ako doteraz. Potvrdil, že nový Občiansky zákonník ich nebude upravovať. Pripustil, že ak na tom bude v budúcnosti celospoločenská zhoda, bude ich možné upraviť samostatným zákonom. „Nechceli sme ísť do vecí, ktoré by mohli spôsobiť kontroverzie, ktoré by ohrozili prijatie tohto Občianskeho zákonníka ako takého, čiže tieto veci neupravujeme,“ spresnil Susko.