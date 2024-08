Susko: Je smutné odvolávať toho, kto chce vrátiť justíciu do normálu

Bratislava 13. augusta (TASR) - Je smutné počúvať o odvolávaní ministra spravodlivosti, ktorý nájde odvahu bojovať za návrat justície do normálu. Uviedol to šéf rezortu spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) v reakcii na utorkový protest v Bratislave proti krokom vládneho kabinetu. Poukázal pritom na devastovanie právneho štátu, ktoré sa podľa jeho slov dialo za vlády Igora Matoviča (hnutie Slovensko).



"Nikdy nezabudnite na všetku tú špinu, ktorá sa valila z úst bývalých vládnych politikov a spôsobila neuveriteľné ľudské utrpenie i materiálne škody. Nezabúdajte na nezmyselné opatrenia a hádky v čase pandémie či obmedzovanie slobody názoru, zhromažďovania sa. Na vypínanie nepohodlných médií bez rozhodnutia súdov, iba na základe vôle politikov," odkázal občanom na sociálnej sieti.



Opozícia podľa Suska ženie ľudí do ulíc počas horúčav a riskuje tak ich zdravie. "Nenechajte sa zahnať do pekla emócii a nízkych pudov, hoci časť opozície ide za výdatnej asistencie médií a umelcov podľa osvedčeného manuálu," dodal .



Tisíce ľudí v utorok na Námestí SNP v Bratislave protestovali proti krokom vládneho kabinetu. Kritizovali aktuálnu situáciu v kultúre, personálne zmeny v kultúrnych inštitúciách a vyjadrili aj obavy o právny štát. Rečníci okrem iného vyčítali ministrovi spravodlivosti rozhodnutie podať dovolanie a pustiť bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika z väzenia. Za zhromaždením stáli opozičné hnutie PS a strana SaS.