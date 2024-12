Susko pokladá núdzový stav v zdravotníctve za krajné riešenie

Bratislava 4. decembra (TASR) - Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) pokladá prípadné vyhlásenie núdzové stavu v zdravotníctve za krajné riešenie. Zatiaľ sa o ňom podľa neho nehovorí. Uviedol to pred rokovaním vlády.



"Musela by sa na tom zhodnúť vláda, že je to nevyhnutné riešenie," upozornil. Susko verí, že ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi (Hlas-SD) sa podarí dosiahnuť dohodu tak, aby nebolo potrebné robiť núdzové opatrenia.



Minister investícií Richard Raši (Hlas-SD) si myslí, že rokovania s lekármi nestroskotajú na téme transformácie nemocníc. O vyhlásení núdzového stavu doteraz nič nepočul.



Šéf rezortu školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) verí, že sa Šaškovi podarí s lekármi dohodnúť.



Vyše 3300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Sú ochotní ich stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda, ktoré s lekárskymi odborármi podpísal vtedajší vládny kabinet.