Susko: Právo na spravodlivý proces musí platiť pre každého
Najvyšší súd (NS) SR rozhodol o dovolaní ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) v prípade obvineného bývalého šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry Dušana K.
Autor TASR
Bratislava 11. decembra (TASR) - Právo na spravodlivý súdny proces musí platiť pre každého. V súvislosti s rozhodnutím Najvyššieho súdu v prípade bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. to na sociálnej sieti uviedol minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD). Zdôraznil, že rozhodnutie mu ešte nebolo doručené a vyjadruje sa k medializovaným výsledkom súdu.
„Právo na spravodlivý súdny proces musí platiť pre každého. Práve z tohto dôvodu som ako minister spravodlivosti využil svoju zákonnú právomoc a podal dovolanie, v ktorom mi Najvyšší súd SR dal za pravdu. Dušan K. dostane znovu šancu postaviť sa pred nezávislý súd. Nie pred médiá a opozičných politikov, ktorí v tom majú jasno aj bez súdov a išli doslova z kože vyskočiť, keď som si dovolil využiť svoju zákonnú právomoc,“ uviedol Susko.
Ako doplnil, podrobnejšie stanovisko bude môcť poskytnúť až po oboznámení sa s úplným znením rozsudku a jeho odôvodnením.
Najvyšší súd (NS) SR rozhodol o dovolaní ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) v prípade obvineného bývalého šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry Dušana K. Zrušil rozsudok Najvyššieho súdu z roku 2022, ako aj rozsudok Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) z roku 2021.
Minister spravodlivosti podal v lete 2024 dovolanie v prípade právoplatne odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. Zároveň rozhodol o prerušení výkonu trestu odňatia slobody až do rozhodnutia Najvyššieho súdu SR o dovolaní.
NS SR v máji 2022 právoplatne odsúdil Dušana K. na osem rokov väzenia za prijatie úplatku a vyzradenie informácií zo spisov. Uložil mu aj peňažný trest vo výške 100.000 eur.
