Susko prijíma rozhodnutie súdu v prípade úmrtia Chovanca
Slovenská republika podala 27. februára 2025 medzištátny podnet na ESĽP v súvislosti s úmrtím Chovanca na letisku Charleroi.
Autor TASR
Bratislava 21. marca (TASR) - Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) prijíma s vážnym znepokojením rozhodnutie belgického odvolacieho súdu v Monse o zamietnutí odvolania rodiny v súvislosti s úmrtím slovenského občana Jozefa Chovanca po incidente na belgickom letisku Charleroi. Informoval o tom na sociálnej sieti. Zopakoval, že v konaní neboli dostatočne zohľadnené všetky relevantné skutočnosti ani znalecké posudky.
„Rozhodnutie belgického odvolacieho súdu v Monse, ktorý zamietol odvolanie rodiny, rešpektujem, no prijímam ho s vážnym znepokojením. Nemôžeme sa tváriť, že je všetko v poriadku,“ napísal Susko. Považuje za neprijateľné, že okolnosti prípadu nie sú plne objasnené a nebola vyvodená trestnoprávna zodpovednosť voči konkrétnym osobám či inštitúciám.
Slovenská republika pokračuje v konaní na Európskom súde pre ľudské práva (ESĽP). „Využijeme všetky dostupné prostriedky, ktoré nám poskytuje medzinárodné právo, aby sme chránili práva nášho občana a jeho rodiny. Spravodlivosť nesmie zostať len na papieri - musí byť reálne dosiahnuteľná,“ dodal Susko.
Chovanec zomrel v nemocnici v Belgicku 27. februára 2018, tri dni po policajnom zásahu v cele na letisku Charleroi. Zadržali ho ešte pred odletom v lietadle smerujúcom na Slovensko, pretože sa údajne správal agresívne k posádke i voči privolaným policajtom.
V auguste 2020 unikli videozáznamy z policajnej cely, na ktorých vidieť, ako sa Chovanec sebapoškodzuje - búcha hlavou o dvere cely a krváca. Následne sa ho policajti pokúšajú spacifikovať. Muž má pritom tvár zakrytú dekou, policajti sa smejú a jedna policajtka dvíha ruku a hajluje.
Posudok belgických lekárov ukázal, že príčinou smrti Chovanca boli silné nárazy hlavou, ktoré mu spôsobili opuch mozgu. Lekári zároveň skonštatovali, že zastavenie činnosti srdca vyvolala až injekcia od zdravotníkov, ktorí sa ho snažili upokojiť.
Belgický súd vlani v septembri vyniesol rozsudok, podľa ktorého za smrť Chovanca nik nenesie trestnoprávnu zodpovednosť a išlo o poľutovaniahodný súbeh tragických okolností.
